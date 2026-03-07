我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《哈利波特》電影中扮演死對頭的湯姆費爾頓(右）與丹尼爾雷德克里夫（左），戲外其實是朋友，近日湯姆專程到百老匯劇場力挺丹尼爾，也留下最新的合照。（圖／摘自 IG@t22felton）

▲湯姆費爾頓(右）與丹尼爾雷德克里夫（左），小時候就在《哈利波特》系列電影中合作，交情延續24年。（圖／摘自 IG@t22felton）

曾經轟動全球的《哈利波特》系列電影，雖然已經完結將近15年，仍在粉絲心目中留下深刻印象。片中哈利與跩哥馬份是宿敵，彼此見面常常有劍拔弩張的氣氛，但扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫與飾演跩哥的湯姆費爾頓，戲外交情並不差，兩人近期都在紐約百老匯演舞台劇，湯姆特地抽空力挺丹尼爾，還發布擁抱丹尼爾的照片，粉絲回想起他們24年來的情誼，被感動到直呼：「想掉眼淚。」《哈利波特》片中的魔法世界死對頭，戲外竟然有兄弟般的情誼，宿敵原來是真愛。湯姆費爾頓當年因為角色關係，和大多數主演在片中都是緊張、對立的氣氛，可是真實生活中，彼此都是一起長大的好朋友。丹尼爾很早就在電影之外，前進百老匯演舞台劇，還曾獲得最高榮譽東尼獎，被近期才站上百老匯舞台的湯姆視為大前輩，也給予他很多幫助，湯姆才會忍不住想對丹尼爾獻上一個大擁抱。湯姆費爾頓在百老匯演出的戲碼，剛好就是《哈利波特：被詛咒的孩子》，這是JK羅琳與其他編劇團隊，一起為了劇場打造的《哈利波特》新故事，描述哈利的孩子長大之後，在霍格華茲魔法學校展開新的冒險，跩哥的兒子同樣也來求學，與哈利的次子意外結為好友，上一代的恩怨反而影響孩子們的友情發展。湯姆飾演中年跩哥，電影版觀眾感動不已，認為他才是「最正宗」的版本。在社群網站上，湯姆費爾頓寫下：「從飛天掃帚到百老匯。」搭配上他和丹尼爾在後台的溫馨合照、劇院外的打卡照，甚至還加碼發布兩人童年時期拍攝《哈利波特》電影的合影，粉絲頓時陷入回憶殺。當年的兩個小童星，現在都仍在戲劇的領域中打拚，也是非常有勵志效果的故事。