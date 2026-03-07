我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊外野手鈴木誠也，面對韓國隊之戰，從高永表手中敲出2分砲。（圖／葉政勳攝,2026.3.7）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）持續在東京巨蛋進行，晚間賽事由衛冕軍日本武士隊交手韓國隊，日本隊先發投手菊池雄星開局就被韓國隊狙擊，失掉3分，不過日本隊馬上在1局下回應，鈴木誠也敲出2分砲，首局結束韓國隊以3：2領先。面對日本隊先發投手菊池雄星，韓國隊開局就展開猛烈攻勢，金倒永、瓊斯（Jahmai Jones）、李政厚連續3支安打先馳得點，雖然菊池連續解決安賢民、惠特康（Shay Whitcomb），但被文保景敲出反方向清壘二壘安打，韓國隊取得3：０領先。菊池首局相當慘烈，面對7名打者被敲出4安，失掉3分自責分，單局就用了22球，也讓日本隊首局就陷入落後的局面。其實早在官辦熱身賽，菊池的表現就不太穩定，當時面對歐力士猛牛，同樣在首局就掉3分，最終留下4局失3分的成績。不過日本隊的反擊來的很快，1局下面對韓國隊先發投手高永表，大谷翔平選到保送，一出局後，鈴木誠也在滿球數的情況下，敲出右外野方向的2分砲，一棒替日本隊追回2分，首局打完，日本隊以2：3落後。