▲經典賽日本隊外野手鈴木誠也，單場敲出2支全壘打，也將韓國隊先發投手高永表打退場。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

▲經典賽日本隊外野手吉田正尚，從韓國隊中繼投手趙丙炫手中敲出全壘打。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）持續在東京巨蛋進行，晚間賽事由衛冕軍日本武士隊交手韓國隊，日本隊雖然開局先失3分，但首局就靠著鈴木誠也的2分砲還以顏色，3局下大谷翔平、鈴木誠也接連開轟，並且將韓國隊先發投手高永表打退場，接手的趙丙炫也難談挨轟命運，被吉田正尚敲陽春砲，3局打完，日本隊反以5：3領先。此役大谷翔平扛開路先鋒、指定打擊，首打席從高永表手中選到保送，並且靠著鈴木誠也的全壘打回到本壘，攻下日本隊此役第1分。3局下，日本隊落後韓國隊1分，一出局後大谷站上打擊區，鎖定高永表投出內角曲球，一棒將球送上右外野看台，大谷一揮擊，就帥氣展現「確信步」，並且要隊友「冷靜」，這支陽春砲，助日本隊追平比分。這是大谷自昨（6）日打中華隊鄭浩均滿貫砲後，連續2天敲出全壘打。高永表挨轟後雖然三振近藤健介，但馬上又被鈴木誠也敲出此役第2轟，韓國隊左外野手瓊斯（Jahmai Jones）放棄追球，只能看著小白球飛上左外野看台。高永表單場挨3轟退場休息，趙丙炫登板接手，但一上場馬上也挨了吉田正尚的全壘打，日本隊單局3轟，取得5：3領先。