日本隊WBC經典賽交手韓國，雙方大聯盟打線對決，前五局合計打出5轟，大谷翔平也加入戰局，第二打席砲轟高永表，助隊追平比分，日媒更新相關數據，這發全壘打飛行高度達到46公尺（約15層樓）、滯空將近7秒，日媒將其取作「月亮彈（Moonshot）」。本戰三局下1人出局、日本隊落後1分情況下，大谷完美鎖定高永表的一顆慢速變化球，將球拉到右外野，隨後確信步目視球出牆，揮擊當下，高永表也發出慘叫。日媒「THE ANSWER」公布NPB+數據顯示，這發全壘打飛行距離達到124.4公尺、擊球初速178.3公里、擊球仰角41度，搭配大谷的怪力，最後球飛行高度達到驚人的46公尺（相當於15層高的大樓），滯空時間則接近7秒。社群平台 X（原 Twitter）上也湧現日本球迷大量驚嘆：「第一次看到滯空時間這麼長的全壘打」、「球在空中飛太久了，如果是周東佑京大概已經跑回本壘了」、「這是什麼驚人的彈道」。