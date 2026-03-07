我是廣告 請繼續往下閱讀

費仔老婆穿中華隊CT球衣應援 OOTD被讚爆

▲Hanna Fairchild常常在IG分享獨有穿搭，好身材讓女性稱羨。（圖／IG@hannafairchi）

▲▼Hanna Fairchild手拿吉祥物歐告（Taiwan Dog）跟棒球包為老公應援。（圖／IG@hannafairchi）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋熱鬧開打，這次中華隊最受關注的話題之一，就是台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）的加入，而今（7）日對上捷克的關鍵戰役，他在2局上半轟出滿貫全壘打，一棒灌進4分點燃全場氣勢；球場外同樣出現另一個討論焦點，費仔的金髮辣妻Hanna Fairchild親自到場應援，還直接穿上老公的17號CT球衣坐在觀眾席，手拿吉祥物歐告（Taiwan Dog）應援，瞬間在球迷圈傳開，直呼火辣穿搭完全不輸啦啦隊。今天讓不少中華隊球迷眼睛一亮的，其實就是坐在東京巨蛋觀眾席的Hanna Fairchild，身為費仔的老婆，她一頭金髮、外型亮眼，本來就很容易吸引目光，但這次最吸睛的畫面，是在中華隊對捷克的比賽中，她穿上中華隊CT球衣進場應援，還在IG限時動態貼出自己和吉祥物歐告的合照；另一張照片則能看到她手上提著本屆WBC提供給球員家屬的「棒球包」，從應援造型到家屬席待遇，全都成了球迷討論話題。其實Hanna Fairchild早就被不少球迷注意到，她的穿搭風格是很典型美國女孩路線，牛仔短褲搭球衣、或是輕鬆的度假洋裝，看起來簡單自然，但又帶一點性感的運動感氛圍，在社群上常被網友討論。這次她直接穿上中華隊CT球衣現身東京巨蛋，用行動力挺老公與台灣，也讓不少球迷笑說，費仔在場上轟滿貫，場邊還有最強啦啦隊。29歲的費爾柴德去年11月才剛升格人夫，與交往4、5年的女友Hanna Fairchild在希臘舉辦婚禮，當時他在社群上甜蜜告白，說自己娶回「最好的朋友、旅行規劃師，還有電影劇情解說員」，最後還寫下「I’m a lucky man.（我真是個幸運的男人）」。如今這句話在WBC賽場上又被球迷翻出來討論，因為他在今天這場關鍵戰役轟出滿貫全壘打，不少人也笑說，新婚氣場加持，連球運都一起爆發。