2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「日韓大戰」今（7）日落幕，日本隊克服首局落後3分的劣勢，以8：6擊退韓國隊，收下預賽2連勝。連續2場敲出全壘打的頭號球星大谷翔平，賽後受訪時解釋，為何開轟後沒有比出團隊新手勢「點茶」，「因為被對方領先，情緒有點陷入『不妙、不妙』的焦慮感，節奏有點亂掉。我在跑壘時感覺到了那種氣氛，所以想在追平之後，告訴大家重新調整呼吸、冷靜下來，這也是為了接下來的比賽節奏。」日本隊此役開局就先掉3分，不過馬上在1局下靠著鈴木誠也的2分砲挽回士氣，3局下大谷開轟，一棒將比數扳平，也帶動日本隊的攻勢，單局鈴木誠也、吉田正尚也開轟，日本隊反以2分領先。雖然5局上遭到韓國隊金慧成的2分砲追平，但7局下日本隊掌握對方控球不穩，吉田正尚給出痛擊，終場就以8：6取勝。賽後大谷翔平受訪時指出，鈴木誠也首局的2分砲是改變氣氛關鍵，「那一球在比賽中為全隊帶來了安定感，並引導了後續的氣流。雖然一開始丟了3分，但能在開局追到只差1分是非常關鍵的。這也讓我自己能更有自信，專注在之後的打席。」3局下開轟的瞬間，大谷並未做出團隊新手勢「點茶」，而是雙手向下，要隊友們冷靜，當媒體問到這題時，大谷解釋，「因為被對方領先，情緒有點陷入『不妙、不妙』的焦慮感，節奏有點亂掉。我在跑壘時感覺到了那種氣氛，所以想在追平之後，告訴大家重新調整呼吸、冷靜下來，這也是為了接下來的比賽節奏。」雖然開局就陷入落後，帶日本隊卻展現傳統的韌性，先追平再逆轉，大谷說，「感覺全隊都沒有任何鬆懈。無論在領先或機會到來時，每個人都能專注在自己的打席。」大谷直言，此役是場很棒的比賽，「韓國隊的選手也打得很細膩，是非常強勁的對手。對雙方來說，都是一場非常有張力且精彩的比賽。」