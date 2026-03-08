我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧斯卡影帝威爾史密斯（右）因不滿頒獎人克里斯洛克（左）堅持要拿他妻子開玩笑，當眾衝上舞台賞對方一巴掌，也打掉了自己的好形象與演藝行情。（圖／美聯社／達志影像）

▲威爾史密斯計劃拍攝 《我是傳奇》的續集，還力邀好萊塢當紅黑人小生一起加入，籌拍進度卻慢如蝸牛走路。（圖／摘自IMDb）

▲麥可·B·喬丹當紅搶手，就算已宣告會參與《我是傳奇2》，也可能拖久了產生變數。（圖／美聯社／達志影像）

一年一度的影壇盛事：奧斯卡頒獎典禮，將在台灣時間3月16日（週一）上午7點於好萊塢杜比劇院登場，Disney+全台獨家轉播，主辦單位已經陸續公布部分嘉賓名單，但有一位巨星確定不會受邀，就是2022年頒獎典禮上，從台下衝上舞台掌摑克里斯洛克的威爾史密斯，他因此事件形象與演藝行情都陷入谷底，就算過了快4年，事業仍難翻紅，也被稱性情大變，都沒什麼好轉。威爾史密斯當初忍不住非要跑上舞台賞擔任頒獎人的克里斯洛克一巴掌，是因為克里斯堅持要開他妻子潔達蘋姬理光頭的笑話，偏偏潔達蘋姬是因為生病、脫髮，才會乾脆自己把頭髮理光，克里斯硬是要說她主演《魔鬼女大兵2》，無視威爾在台下手勢制止，威爾才氣到衝上來打人，在歐美主流文化中，使用暴力是最大的罪過，先動手就是不對，所以威爾才會到現在仍難以回到事業顛峰。奧斯卡主辦單位—美國影藝學院對威爾下了10年禁令，他直到2032年都不准參加任何他們主辦的活動，就算沒禁止他的影片角逐奧斯卡、也沒撤銷他的影帝頭銜，他卻絕對不能出席頒獎典禮。至於克里斯洛克，在巡迴演出時，常常拿威爾史密斯這一巴掌來做文章，沒有要放過他的意思。威爾則接受了一堆心理課程、冥想、靈修等，還去過印度尋找心靈導師，歐美八卦刊物卻稱他這些努力也是白費。在威爾史密斯的心中，沒有完全放下不平、憤怒，就算他已經公開發表道歉聲明，對於這件事也真的後悔，而讓他氣到失去理智的怒火，還無法完全消除，他只是用理性把這些負面情緒往心裡更深處壓下去，沒有達到真正的豁然開朗。以往威爾最具魅力的表現，是他無止盡的樂觀、機智反應非常迅速，現在似乎怕自己又太衝動惹禍，他變得很小心，也更顯得謹慎、乏味，昔日那個討人喜歡的威爾，早已不存在。就連他期待的事業回春，目前看來也希望渺茫。由於《絕地戰警：生死與共》票房還不錯，威爾認為回頭拍過去著名電影的續篇，應該是很好的策略，規劃要再推出《我是傳奇2》，還找來目前最紅黑人男星之一、《罪人》麥可·B·喬丹一起加入，可惜麥可太紅、邀約太多，讓《我是傳奇2》籌拍進度慢如蝸牛走路，威爾急也急不來，麥可的參與還可能有變數，都讓人無法對這計畫太樂觀。