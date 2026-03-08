我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林在台北大巨蛋上展示的巨蟒裝置，到中國被改成「愉悅之舟」。（圖／微博＠長谷川細作）

▲那個凱文（如圖）與蔡瑞雪爆出緋聞後宣布請辭《GQ》編輯長，知情人士爆料他早在1月就遞出辭呈了。（圖／那個凱文臉書）

▲陳傑憲（左起）、大谷翔平、李政厚分別擔任台日韓3隊的隊長，超高顏值被球迷狂讚是職棒界臉蛋天才。（圖／翻攝自IG@hsien_1994、@shoheiohtani、@hoohoohoo__）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（8）日的娛樂新聞搶先看：亞洲天后蔡依林昨晚在中國深圳開唱，在台灣演唱會上出現的巨蟒、貪婪金豬、心臟等大型舞台道具全被消失，疑似是為避免「邪教說」再度影響演唱會觀感。「那個凱文」宣布請辭《GQ》編輯長的職位，知情人士爆料，他早在1月就已遞辭呈，似乎與和蔡瑞雪傳緋聞的八卦無關。2026世界棒球經典賽（WBC）台日韓3國隊長分別由陳傑憲、大谷翔平、李政厚擔任，3人被廣大球迷大讚都是職棒界的「臉蛋天才」。蔡依林「PLEASURE」巡演去年底從台北大巨蛋起跑，砸了1.7億元重本製作各種大型道具，卻被部分網友認為風格詭異，還出現蔡依林與邪教掛勾的說法。蔡依林疑似為避免再陷入爭議，昨晚在深圳開唱時，已經撤換了許多帶有宗教解讀的道具，包含巨蟒、金豬、公牛、心臟雕塑、人臉蛋糕等，在中國的舞台都已看不到，讓許多歌迷大失所望。時尚KOL、雜誌《GQ Taiwan》的編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）本月初被拍到和女星蔡瑞雪過從甚密，與結婚10年的妻子婚變，他神隱多日後，昨晚突然宣布自己請辭編輯長一職。外界認為他此舉間接證實與蔡瑞雪的私情，但據《鏡報》報導，有知情人透露，其實凱文早在1月就已遞交辭呈，他在《GQ》第321期發布時，還有留下最後一篇「編者言」與讀者道別，離職似乎是人生規劃，與蔡瑞雪事件無關。WBC C組預賽5日在東京巨蛋開打後，場外話題同樣熱烈。有網友在X分享亞洲3隊隊長帥照，包括中華隊的陳傑憲、日本隊長大谷翔平與韓國隊長李政厚，貼文迅速突破千萬瀏覽。眾人大讚大谷氣質清爽、李政厚顏值媲美韓星、陳傑憲撞臉吳奇隆，直呼他們根本是職棒界的臉蛋天才、彷彿是從漫畫中走出來的男主角，都是亞洲之光的代表。