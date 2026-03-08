我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡瑞雪（如圖）被週刊拍到跟已婚的凱文過從甚密，爆出不倫戀風波。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）

▲蔡瑞雪請律師發聲明回應外界，否認介入那個凱文的家庭，稱彼此只是朋友。（圖／青禾文創執行長提供）

時尚KOL、雜誌《GQ Taiwan》的編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）上月底被拍到和女星蔡瑞雪過從甚密，與結婚10年的妻子婚變。他神隱多日後，昨（7）日晚間突然宣布自己卸任編輯長一職。外界認為他此舉間接證實與蔡瑞雪的私情，但有知情人透露，其實凱文早在1月就已遞交辭呈，他在《GQ》第321期發布時，還有留下最後一篇「編者言」與讀者道別；可見他離職似乎是人生規劃，與蔡瑞雪事件無關。據《鏡報》報導，圈內知情人士指出，凱文早在今年1月時就已向《GQ》申請離職，規劃在3月底正式離開公司，但週刊在4日公開他與蔡瑞雪的緋聞，更拍到他228連假期間到機場接蔡瑞雪的照片，引起軒然大波；凱文從那時起就未再進入辦公室，疑似提前完成工作交接安排，想避風頭。知情人士對凱文的提早離開感到錯愕，表示凱文私下其實人很好相處，有不少同業也稱讚凱文對待客戶與同事都很有禮貌、說話得體、人品極佳，因此當爆出他與蔡瑞雪的不倫戀緋聞時，大家都非常訝異，覺得「怎麼可能是他」。撇除感情爭議不談，同業也認同凱文對待工作的負責任與真誠態度，直言這是難以被抹滅的。而凱文也早在第321期《GQ》中，發布自己的最後一篇「編者言」，與讀者做最後告別。他在文中提到，自己於《GQ》工作已滿10年，一直很努力在用風格推動文化，並規劃許多深度專題、找來重量級巨星合作等，都是希望能創造更多影響力，選擇離開《GQ》是因為再熱愛的事物也有需要停下休息的一刻，他強調自己在《GQ》的所學所得，已經足夠支撐他前往下個未知的挑戰。由此可見，凱文離開《GQ》應該與蔡瑞雪的出現無關，單純是他職涯想轉換跑道。但他昨晚宣布離職後，並未公開最新去向，也未回應與蔡瑞雪的緋聞，更在發出離職公告後約2小時左右，就將IG關閉，至於《GQ》的新任編輯長人選是誰，官方也尚未宣布。與凱文的低調不同，蔡瑞雪早在5日就火速發出聲明，強調自己不是小三，稱在日本滑雪期間都是與教練同行，與凱文只是朋友，得知對方和妻子分居、正在協議離婚，才以朋友的身分安慰他。但多數人都不信蔡瑞雪的說詞，認為她若真覺得自己清白，又何必提男方婚變一事，有越描越黑的趨勢。