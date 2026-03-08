我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上圖為台北演唱會呈現的舞台效果，下圖為中國演唱會改版，顯得無聊許多。（圖／微博＠長谷川細作）

▲蔡依林的巨蟒雖然被換成愉悅之舟，但絲毫不影響她的唱功、氣勢。（圖／微博＠蔡依林Pleasure巡迴演唱會）

天后蔡依林「PLEASURE」巡演去年底從台北大巨蛋起跑，砸了1.7億元重本製作各種大型道具，卻被部分觀眾認為風格詭異，還出現蔡依林與邪教掛勾的說法。蔡依林疑似為避免再陷入爭議，昨（7）日晚間在深圳開唱時，已經撤換了許多帶有宗教解讀的道具，包含巨蟒、金豬、公牛、心臟雕塑、人臉蛋糕等，在中國的舞台都已看不到，讓許多歌迷大失所望，更認為蔡依林的心血被浪費。蔡依林深圳演唱會是PLEASURE巡演中國首站，許多歌迷都期待可以看到在台北場掀起熱烈騷動的巨型道具，其中最具視覺衝擊力的就是可以移動的巨蟒以及在舞台上噴出假鈔的金豬，但這些在深圳演出都看不到，外界猜測這些更動應該是為了在中國「過審」，降低演唱會中與宗教情節掛鉤的比例，但這似乎不是蔡依林團隊自願的。有觀眾透露，蔡依林演出時，現場還存在「監督組」，導致部分巨型道具即使運抵中國後台也無法使用，蔡依林團隊這才臨時作出調整。而蔡依林在台北演出時就公開過，這場演唱會成本高達9億台幣，其中1.7億都花在製作巨型道具上，光是金豬就要價3600萬，如今卻不能使用，讓部分歌迷大批浪費，甚至覺得中國官方太封建，不滿花費高額門票卻只能進去看「不完美的舞台」，紛紛留言狠酸：「謝謝敏感」、「文明開化努力達到朝鮮水平」、「那蛇年怎麼辦？屬蛇恥辱嗎？」、「就真的挺無言的」。不過也有部分粉絲持續力挺蔡依林，認為即便舞台道具縮水、做出調整，但45歲的蔡依林依舊全開麥唱跳，演出水準完全不減，既然歌迷是來看演唱會的，就應該把重點放在歌手身上，而不是浮誇的道具，「在現場效果並不差哦，蔡依林太牛了」、「其實舞台依然精彩，謝謝蔡依林帶來的滿分演繹」、「謝謝蔡依林帶來的good show」。