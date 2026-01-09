天后蔡依林剛結束《Pleasure》台北大巨蛋演唱會，怎料中國網紅梁曉珺拍片分析內容時，竟扯上邪教，讓巡演中國主辦方氣到提告。第一時間梁曉珺將影片下架，不過昨（8）日晚間，她突然在抖音上上傳影片反擊，搬出中國宗教事務條例喊道：「蔡依林要告我？」今（9）日稍早，梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了，直說：「真是囂張，直接舉報」、「一直蹭熱度」。
梁曉珺又發聲 開嗆蔡依林：竟然破防了？
梁曉珺昨晚拍片反擊，開頭就嗆：「蔡依林要告我？首先我想告訴她的代表，提告要去法院，在網路上讓粉絲@我呢，是不具備法律效應的。」並預告未來或許會定期更新蔡姐的文藝作品來回饋粉絲們。而梁曉珺今早再度發聲，原本她將提及「邪教說」的爭議影片下架，不過今早又重新上傳，並狠酸：「蔡姐竟然破防了？」
扯蔡依林演唱會像邪教 梁曉珺被告反擊
梁曉珺日前在影片中分析蔡依林這次巡演的內容，提到有網友問她這是否是「借運的儀式」，沒想到她竟扯到邪教，不僅表示巨蟒象徵著「撒旦的誘惑」、而金豬吐錢的橋段則是「與撒旦簽契約，將被永遠困在地獄中」，內容相當荒謬。
蔡依林粉絲怒了 不忍舉報梁曉珺
影片曝光後，網友傻眼表示：「這女的一直在博流量」、「她的想像力可惜用錯地方」、「真是囂張，直接舉報」、「那個說法太牽強」、「各種蹭熱度」，連網友們也都看不下去，決定向官方舉報。
而蔡依林中國巡演主辦方事後也發出公告，決定對網路上「惡意揣測、斷章取義、不實解讀」的言論提告，其中包括梁曉珺。她在第一時間火速刪除影片，不過昨日她卻突然拍片反擊，搬出中國宗教事務條例喊道：「蔡依林要告我？」
影片中，梁曉珺還引用自己透過AI查詢中國的《宗教事務條例》第41條內容，提醒宗教活動依法應在登記宗教場所進行，非宗教團體不得在公共場所設置宗教設施，並警告相關單位在中國舉辦演唱會時，應自行評估法律風險。不過，蔡依林北京鳥巢演唱會目前審批通過，顯示中國官方也認為內容與宗教議題無關。
資料來源：梁曉珺IG
