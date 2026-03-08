我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（8）日交手強敵韓國，為預賽最關鍵一戰，除旅日強投古林睿煬扛下先發重任外，本次選進的9位旅美好手，僅剩下20歲林維恩還未登板，林維恩雖年輕，卻是本屆外媒最關注的台灣投手之一，旅美首年已被升上2A，2026年開季前，空降運動家農場第4名，官網也認為，他最快2027年就能挑戰大聯盟，成為中華隊扛韓「隱藏王牌」，他也曾霸氣喊話，「上了場誰都不怕。」林維恩自小便名滿全台，平鎮高中畢業後，與運動家簽下135萬美元簽約金，是台灣棒球史上獲得最高簽約金的左投，去年旅美首年便以極速攀升，球季後段已被拉上象徵高階的2A，去年合計26場出賽包含13場先發，繳出4勝5敗、防禦率3.72成績，於87局中狂飆117次三振。林維恩極速雖曾投到99英里，但去年均速落在90到92英里間，並擁有一顆高於大聯盟平均的變速球，由於他身高達到188公分，球探報告很看好他未來能將均速持續提升，若順利來到94英里以上，最快2027年就能挑戰大聯盟，有在MLB擔任前段輪值先發的潛力。林維恩上一次披上中華隊戰袍，是在去年初WBCQ經典賽資格賽，登板2場合計1.1局無失分，只被打1支安打，飆出4次三振。本次將是生涯首度站上經典賽舞台，日前他除表示希望對決大谷翔平，「上了場誰都不怕。」，展現初生之犢不畏虎的氣勢，隊友沙子宸則稱讚：「維恩站上去，就有一種『我可以解決掉你』的霸氣，氣勢上不會輸給打者」