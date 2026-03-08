我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊外野手陳晨威在台韓大戰曾擊出安打。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳晨威（右）去年12月成功求婚啾啾（左），馬上就登記結婚，現在兩人正在期待女兒誕生。（圖／翻攝自Threads@wenwen0806）

2026世界棒球經典賽（WBC）備受矚目的台韓大戰，目前還正在進行中，3局上陳晨威發威敲出安打，雖然未能成功取分，表現仍突出。他和大6歲的啦啦隊女神啾啾（Julia、林尹樂）去年7月被拍到晚餐約會，12月雙方友人就公開了陳晨威的求婚現場，祝福他們一輩子幸福、快樂，兩人隔天就登記結婚，如今啾啾也挺著孕肚到東京巨蛋替他加油。陳晨威有帥氣的外表，也曾經是台灣參加世界12強棒球賽的冠軍團隊成員之一，奪冠後聲勢又翻紅。他去年被拍到與啦啦隊女神啾啾姐弟戀，半年不到就確定彼此要一起共組家庭。那時陳晨威還感性表示：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份。」粉絲看了都心動，而啾啾答應求婚後，隔天兩人就秀出身分證上的配偶欄，宣告成為夫妻，現在已經在期待愛的結晶誕生。台灣、泰國混血的啦啦隊女神啾啾，因英文名字Julia才得到此暱稱，她是舞者出身，身材火辣，曾待過統一獅啦啦隊「Uni Girls」與富邦啦啦隊「Fubon Angels」，更曾當過周杰倫亞洲巡迴演唱會的專屬dancer，與陳晨威堪稱顏值匹配的賞心悅目組合。媒體曾報導，啾啾一開始面對陳晨威追求還不敢答應，擔心他的粉絲太多、「陳太太」們會讓她有點在意，考慮多時才接受，現在更成了唯一真正的陳太太。陳晨威過去也曾和自身所屬樂天桃猿的啦啦隊女神倪暄爆出緋聞，被稱是介入倪暄與正牌男友感情的第三者，倪暄卻又反擊稱是男友Ｍ先生自導自演、想要60萬賠償金，最後倪暄退隊，整件事不了了之。幾年之後的現在，陳晨威不但娶了另一位貌美的啦啦隊女神，兩人已有愛的結晶，並且在WBC也有所表現，倪暄則轉入職業排球啦啦隊，這一次雖然也到了東京觀戰，還合體昔日的同隊團員琳妲，雖然又跟前緋聞對象同場，卻也不會再被關注彼此有無互動了。