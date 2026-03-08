我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡其昌（右）今天也稱讚蔡阿嘎（中）穿對衣服。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日進行台韓大戰，中華隊以5:4的成績在延長賽贏過韓國，讓東京巨蛋歡聲雷動。百萬網紅蔡阿嘎也在現場觀賽，他自認反指標所以今日穿著韓國隊的球衣到現場，果然，蔡阿嘎「冥燈」體質再度爆發，助攻中華隊成功，讓網友笑翻，萬人灌爆蔡阿嘎的Threads留言：「玄學贏了」、「謝謝嘎哥」。蔡阿嘎今日一早就現身東京巨蛋，身穿韓國隊球衣，相信自己的反指標體質可以讓中華隊獲勝。他還在Threads貼出與CPBL會長蔡其昌的合照，笑說蔡其昌看到他的衣服後，還特地走近告訴他：「你有穿對衣服！你也是台灣英雄」，兩人的互動讓網友笑翻。隨後比賽開始，蔡阿嘎也陸續分享了張育成、費仔（費爾柴德）轟出全壘打的現場影片，炒熱聲量。在中華隊確定獲勝後，蔡阿嘎又火速發文，再次貼出自己穿韓國球衣的照片，笑喊：「謝謝韓國！一輩子的好朋友❤️한국을 사랑해요. 변하열을 사랑해요（我愛韓國，也愛邊荷律）」。蔡阿嘎該篇貼文發出半小時就吸引3.3萬人按讚，大家紛紛被他的冥燈之力震撼，開玩笑留言：「果然還是需要嘎哥啊」、「玄學贏了」、「謝謝國師嘎哥的法力支援！ 台灣感謝你！」、「讓我尊稱您一聲台灣玄學宗師」、「感謝蔡阿嘎…反指力第一名」、「阿嘎是背後默默努力的台灣選手」。不過其實蔡阿嘎的玄學之力並非每次都會成功，6日台日大戰時，他故意穿著日本球衣並幫山本由伸加油，但日本隊實力太過強勁，還是不受蔡阿嘎的「施法」影響，在大谷翔平的帶領下，大勝台灣。