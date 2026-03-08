2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日迎戰韓國隊，戰況一度陷入膠著進入延長賽，最終中華隊以5:4擊敗韓國，讓許多球迷看了感動不已。其中，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的兩分全壘對中華隊來說十分關鍵，有網友在賽前就預測他會轟出2分砲，甚至昨日也脫口會擊出滿貫全壘打，貼文如今也引來眾人朝聖，「朝聖預言家」、「留友看未來人」、「這次經典賽專出預言家？」、「多說一點」。
費仔連兩日開轟 他神預言萬網朝聖
一名網友在費仔上場前，發文表示「你們信不信下一局費仔會轟一支兩分彈」，沒想到八局上費仔果真轟出一支2分全壘打，讓台灣隊以4：3逆轉領先。昨日，費仔也轟出中華隊首支滿貫砲，讓全場球迷嗨翻，這名網友在此之前也向友人預言「會滿貫喔」，連兩日神預言引來熱議。
許多網友湧入留言區，表示「朝聖預言家」、「留友看預言家」、「多說一點拜託」、「神人」、「拜託再預言幾句好不好」、「預言家是你」、「臺灣會前進邁阿密對吧」、「未來人出現」、「先知」。
台韓大戰上演激烈攻防 陳傑憲搶下關鍵1分
今年「台韓大戰」上演激烈攻防，戰況一度相當緊張，並進入延長上，10局「台灣隊長」陳傑憲站上二壘擔任代跑，靠著林家正與江坤宇接連短打進攻，讓他一路衝上三壘再奔回本壘搶下1分，順利使中華隊比數超前，帶動全隊士氣，也讓全場台灣球迷沸騰，最終以5:4成功打敗勁敵韓國。
