2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日上演台韓大戰，最終中華隊以5比4在延長賽第10局拿下勝利，保住晉級機會。而有「反指標」稱號的網紅蔡阿嘎，不只全程為韓國隊加油，還穿上韓國隊球衣，成功用「冥燈」體質助攻中華隊勝利。不過蔡阿嘎也力挺到底，在韓國隊輸球後，上傳一張失落跌坐在地的照片，寫下「失落的球迷」，演上癮的模樣讓大家笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡阿嘎自認是反指標，因此在台日戰、台韓戰都穿著對手球衣現身，但台日戰因對手太強，沒能發揮作用。而今日成功助攻中華隊奪下勝利後，蔡阿嘎直接演到底，在比賽結束後，仍穿著韓國隊球衣，一臉失落的坐在路邊，雙眼放空望著天上，寫下「失落的球迷」，還放上韓國國旗跟心碎的符號，完美演繹韓國球迷的心情，讓大家忍不住笑翻。
 

▲韓國隊輸球後，蔡阿嘎直接穿著韓國隊球衣，一臉失落的跌坐在地。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）
▲韓國隊輸球後，蔡阿嘎直接穿著韓國隊球衣，一臉失落的跌坐在地。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）
蔡阿嘎反指標再度驗證　穿韓國球衣助攻成功

蔡阿嘎今日一早就穿著韓國隊球衣現身東京巨蛋，相信自己的反指標體質可以讓中華隊獲勝。他還在Threads貼出與CPBL會長蔡其昌的合照，笑說蔡其昌看到他的衣服後，還特地走近告訴他：「你有穿對衣服！你也是台灣英雄」，兩人的互動讓網友笑翻。

隨後比賽開始，蔡阿嘎也陸續分享多個現場影片，在中華隊確定獲勝後，蔡阿嘎還笑喊：「謝謝韓國！一輩子的好朋友❤️한국을 사랑해요. 변하율을 사랑해요（我愛韓國，也愛邊荷律）」，引來大批球迷直呼「果然還是需要嘎哥啊」、「玄學贏了」。

資料來源：蔡阿嘎IG

WBC韓國金倒永轟2分砲！22歲被譽為天才打者　曾與李珠珢爆緋聞

WBC張育成開轟1:0領先韓國　網議：能超越陳金鋒成史上最強？

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

陳傑憲、費仔接連得分！中華隊WBC首擊敗韓國　大嫂團1舉動閃瞎網

韓國直播WBC經典賽不寫中華台北！大方標台灣　球迷看哭：超感動

蔡阿嘎WBC穿韓球衣助攻台灣！冥燈之力爆發　粉絲嗨翻：玄學贏了

WBC台韓戰中華隊險勝韓國！3生肖被點名迴避　球迷自首：我先離開