▲韓國隊輸球後，蔡阿嘎直接穿著韓國隊球衣，一臉失落的跌坐在地。（圖／蔡阿嘎IG@yga0721）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（8）日上演台韓大戰，最終中華隊以5比4在延長賽第10局拿下勝利，保住晉級機會。而有「反指標」稱號的網紅蔡阿嘎，不只全程為韓國隊加油，還穿上韓國隊球衣，成功用「冥燈」體質助攻中華隊勝利。不過蔡阿嘎也力挺到底，在韓國隊輸球後，上傳一張失落跌坐在地的照片，寫下「失落的球迷」，演上癮的模樣讓大家笑翻。蔡阿嘎自認是反指標，因此在台日戰、台韓戰都穿著對手球衣現身，但台日戰因對手太強，沒能發揮作用。而今日成功助攻中華隊奪下勝利後，蔡阿嘎直接演到底，在比賽結束後，仍穿著韓國隊球衣，一臉失落的坐在路邊，雙眼放空望著天上，寫下「失落的球迷」，還放上韓國國旗跟心碎的符號，完美演繹韓國球迷的心情，讓大家忍不住笑翻。蔡阿嘎今日一早就穿著韓國隊球衣現身東京巨蛋，相信自己的反指標體質可以讓中華隊獲勝。他還在Threads貼出與CPBL會長蔡其昌的合照，笑說蔡其昌看到他的衣服後，還特地走近告訴他：「你有穿對衣服！你也是台灣英雄」，兩人的互動讓網友笑翻。隨後比賽開始，蔡阿嘎也陸續分享多個現場影片，在中華隊確定獲勝後，蔡阿嘎還笑喊：「謝謝韓國！一輩子的好朋友❤️한국을 사랑해요. 변하율을 사랑해요（我愛韓國，也愛邊荷律）」，引來大批球迷直呼「果然還是需要嘎哥啊」、「玄學贏了」。