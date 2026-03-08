2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日交手韓國隊，有著不能輸的壓力，稍早四棒「國防部長」張育成開轟，目前比數1:0領先。有網友發文問：「張育成是台灣棒球史上最強打者嗎？」貼文引來網友熱議，留言區一面倒指陳金鋒才是，「我覺得是陳金鋒」、「張育成有機會是，但目前陳金峰歷史地位還是比較高」。

經典賽開打，有網友在Threads上發問：「張育成是台灣棒球史上最強打者嗎？」貼文引來許多人留言，大多認為陳金鋒才是台灣棒球史最強，「張育成有機會是，但目前陳金峰歷史地位還是比較高」、「個人覺得是陳金鋒欸」、「中華隊當然是鋒哥 ，永遠的52號第四棒」、「陳金鋒，目前還無人能取代」、「目前國內和國際賽當然是鋒哥！可惜MLB發揮不好」、「鋒哥是信仰，帶給台灣人太多感動」。

▲多數網友認為陳金鋒才是台灣棒球史最強打者，不過張育成（如圖）已是中職現役最強。（圖／記者葉政勳攝）
另外，其他人認為張育成雖不是台灣棒球史上最強，但已是中職現役最強，肯定他的表現說：「張育成在中職現役絕對是，歷史上還不一定」、「反正現役的話應該是」、「國際賽成績的話，等張育成樣本數拉上去超越陳金鋒是完全沒問題的」、「現在是張育成，但中華隊歷史上應該是陳金鋒」。

今「台韓生死戰」中華隊力拚晉級，先發「火球男」古林睿煬成功壓制韓國強打李政厚，擔任4棒的張育成更是在全場台灣球迷的加持下，將韓國傳奇左投柳賢振的速球掃出左外野大牆，替中華隊搶下一分。

