▲韓國交手澳洲關鍵戰，宣布由27歲孫周永出戰。他去年在韓職（KBO）繳出11勝6敗、防禦率3.41。（圖／美聯社／達志影像）

韓國隊徵召多達5位大聯盟即戰力，全力瞄準晉級複賽門票，今（8）日交手台灣卻歷經延長10局以4：5一分差落敗，晉級陷入危機。韓國本次賽程相對艱難，前晚交手日本後「晚接午」打台灣，一共燃燒11位投手接力完成，卻吞下2連敗，回頭來看，本土王牌元兌仁、MLB紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）因傷退出經典賽，成為投手調度困難的最大關鍵。韓國前一場面對日本派出老將高永表上場，雖然遭到狙擊，但打線給力一度取得領先，讓韓國主力牛棚全出動，最終仍2分輸球，本場打台灣則陷入苦戰，柳賢振、郭斌雙先發全上之外，大聯盟即戰力唐寧（Dane Dunning）也後援上場，結果還遭費仔狙擊砸鍋。相較於4位大聯盟野手組成的豪華打線，韓國投手戰力明顯不足，最早是年輕火球男文東珠因傷退出，後續韓職本土最強投手、25歲的三星獅王牌元兌仁，也在開打前一周因傷退出，痛失先發2大戰力。牛棚方面，原本有高度意願參戰經典賽的韓裔火球男歐布萊恩，春訓時也受傷被迫退出，3位頂級戰力無緣助陣，也讓韓國在面臨地獄賽程情況下，投手調度更顯捉襟見肘。明日交手澳洲，韓國已經宣布由27歲孫周永出戰。他去年在韓職（KBO）繳出11勝6敗、防禦率3.41成績，在對日本一戰也曾登板，主投1局無失分。