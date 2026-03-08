中華隊今（8）日在延長賽驚滔駭浪中，以5：4擊敗韓國，為隊史在經典賽首次擊敗高麗軍團。身為中華隊大前輩的知名球評黃忠義賽後也坦言是「難用言語形容的感動」，並點名先發投手古林睿煬跟捕手林家正是大功臣，「一開賽就把狀況調整到最高峰，不管面對誰都是臨危不亂，才把局面穩住，讓中華隊一路保持贏球機會。」

中華隊真的贏韓國了！黃忠義點名先發投手古林睿煬

黃忠義笑說，開賽之前對中華隊能否拿下勝利，有相當大的信心，並分析韓國打線攻擊很有水準，但投手群在多位主力退賽後，並不是處在在戰力最頂尖的時候。

「原本勝率應該就有85%，戰況相當膠著緊張。」談到本戰關鍵，黃忠義認為是中華隊好手在大場面下，依舊不畏懼的精神，「先發投手古林睿煬，一開賽就把狀況調整到最高峰，不管面對誰都是臨危不亂，跟捕手林家正搭配效果很好，用曲球跟指叉球取得好球，壓制住韓國明星打線。」

鄭宗哲打擊發揮出色　不斷製造上壘機會

中華隊本戰攻擊亮點同樣不少，全場7安打也多於韓國的4安打，黃忠義點名開路先鋒鄭宗哲發揮出色，「不斷用安打製造上壘，今天也擊出全壘打，銜接後面的打者費仔，繼續帶頭衝。費仔今天又擊出關鍵兩分砲。」

黃忠義以「難以用言語形容的感動」來為本場比賽作結，儘管中華隊尚未確定晉級，但黃忠義仍肯定道，「我對中華隊有最高信心，飛向美國第二階段努力。」

鄭達鴻分析：知道古林睿煬投、勝率蠻大的

「開賽就知道古林去投，勝率蠻大的，把打者控制住，不要讓他們連貫安打，勝率就很高，費仔兩分砲很關鍵。」今日參與直播派對的黃忠義前隊友、知名球星鄭達鴻則分析，「開賽先發不少人有傷兵狀況，全員還是打出好比賽，一場一場打，現在也希望可以晉級」

