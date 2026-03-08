我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC日澳戰先發投手

▲今（8）晚東京巨蛋迎來睽違60年的「天覽比賽」，日本武士隊派出經驗最豐富的右投菅野智之掛帥先發。（圖／美聯社／達志影像）

⭐️日澳大戰關注重點⭐️

1.若澳洲贏球，中華隊就確定無法晉級邁阿密複賽。

2.這場比賽不僅關乎日本隊能否以全勝之姿挺進8強，更因日本德仁天皇宣布將親臨現場觀戰，讓此役升格為意義非凡的「天覽比賽」。這也是繼 1966 年以來，睽違 60 年再度有日本天皇現身球場觀賞職棒賽事。

3.大谷在預賽前兩場對戰中華隊與南韓隊時接連開轟，今晚若能對澳洲再次擊出全壘打，他將寫下經典賽史上首位「開幕起連續3場全壘打」的瘋狂紀錄。

▲大谷在預賽前兩場對戰中華隊與南韓隊時接連開轟，今晚若能對澳洲再次擊出全壘打，他將寫下經典賽史上首位「開幕起連續3場全壘打」的瘋狂紀錄。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

⚾️2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊

⚾️經典賽網路轉播平台

⚾️2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」

⚾️3/8 11:00 中華5：4韓國

⚾️2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績

2026世界棒球經典賽3/8出戰國家隊完整球員名單

▲日本隊外野手鈴木誠也，面對韓國隊之戰，從高永表手中敲出2分砲。（圖／葉政勳攝,2026.3.7）