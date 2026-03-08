2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事今（8）日晚間將進行日本交手澳洲的比賽，雙方都尚未嘗過敗績。日本推出大聯盟老將菅野智之先發，澳洲則由麥唐諾（Connor MacDonald）對決。這一場比賽將有日本天皇親臨觀賽，因此對日本武士而言勢必是一場非贏不可的比賽，《NOWNEWS》也提供賽事直播、C組戰績表、先發投手名單和球隊的30人名單，提供讀者參考。
WBC日澳戰先發投手
日本：菅野智之
今（8）晚東京巨蛋迎來睽違60年的「天覽比賽」，日本武士隊派出經驗最豐富的右投菅野智之掛帥先發。現年36歲的菅野智之，去年以老將之姿加盟大聯盟巴爾的摩金鶯隊，並在球隊傷兵潮中扮演救火隊、單季奪下10勝驚艷美職。
曾兩度奪下日職最高榮譽「澤村獎」及央聯MVP的菅野智之，被日媒視為這場歷史戰役的不二人選。菅野對於在東蛋投球的壓力並不陌生。他賽前堅定表示：「我知道這一天對日本棒球界來說是特別的，我會相信自己的武器庫，全力發揮實力。」
面對澳洲打線，菅野智之預計將動用他精準的卡特球、指叉球與Sweeper來掌控節奏，力拚以分組第一之姿帶領日本隊晉級邁阿密8強賽。
澳洲：麥唐諾（Connor MacDonald）
澳洲隊目前手握二連勝，其中投手群的調度備受關注，其中最引人注目的莫過於「棄投從打」的Connor MacDonald。MacDonald過去曾展現過打擊天賦，但近期重回投手丘，成為澳洲隊輪值中的一員。
然而，MacDonald的回歸之路挑戰重重。根據去年在澳洲職棒（ABL）的數據顯示，他整季負擔了43.1局，雖然展現了長局數的吃局數能力，但 「6字頭」的防禦率（ERA） 顯得不盡理想。面對日本擁有高階職業打者的球隊，MacDonald若無法有效控制失分，澳洲強大的打線恐將面臨極大壓力。
⭐️日澳大戰關注重點⭐️
1.若澳洲贏球，中華隊就確定無法晉級邁阿密複賽。
2.這場比賽不僅關乎日本隊能否以全勝之姿挺進8強，更因日本德仁天皇宣布將親臨現場觀戰，讓此役升格為意義非凡的「天覽比賽」。這也是繼 1966 年以來，睽違 60 年再度有日本天皇現身球場觀賞職棒賽事。
3.大谷在預賽前兩場對戰中華隊與南韓隊時接連開轟，今晚若能對澳洲再次擊出全壘打，他將寫下經典賽史上首位「開幕起連續3場全壘打」的瘋狂紀錄。
⚾️2026世界棒球經典賽 賽事轉播與免費直播資訊
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
⚾️經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
⚾️2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華5：4韓國（詳細賽況）
⚾️2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：2勝2敗
🇯🇵日本：1勝0敗
🇰🇷韓國：1勝2敗
🇦🇺澳洲：2勝0敗
🇨🇿捷克：0勝3敗
2026世界棒球經典賽3/8出戰國家隊完整球員名單
⚾🇯🇵日本隊30人參賽名單
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾🇦🇺 澳洲隊30人名單
投手（15人）：Kieren Hall：基倫·霍爾、Ky Hampton：凱·漢普頓、Josh Hendrickson：喬許·亨德里克森、Sam Holland：山姆·霍蘭德、Jon Kennedy：強恩·甘迺迪、Connor MacDonald：康納·麥克唐納、Cooper Morgan：庫柏·摩根、Mitch Neunborn：米契·紐恩恩、Jack O'Loughlin：傑克·歐洛林、Warwick Saupold：沃威克·索波德、Blake Townsend：布雷克·湯森、Todd Van Steensel：托德·范史汀瑟、Alex Wells：亞歷克斯·威爾斯、Lachlan Wells：拉克蘭·威爾斯、Coen Wynne：柯恩·溫恩
捕手（3人）：Mitchell Edwards：米契爾·艾德華茲、Alex Hall：亞歷克斯·霍爾、Robbie Perkins：羅比·帕金斯
內野手（7人）：Travis Bazzana：崔維斯·巴扎納、George Callil：喬治·卡里爾、Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾、Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧、Curtis Mead：柯提斯·米德、Logan Wade：羅根·韋德、Rixon Wingrove：瑞克森·溫格羅夫
外野手（5人）：Ulrich Bojarski：艾德里奇·博亞斯基、Chris Burke：克里斯·柏克、Max Durrington：麥克斯·德林頓、Tim Kennelly：提姆·肯納利、Aaron Whitefield：亞倫·懷特菲爾德
更多「2026經典賽」相關新聞。