▲李珠珢（如圖）曾與韓國職棒選手金倒永傳過緋聞。（圖／記者吳翊緁攝影）

2026年世界棒球經典賽（WBC）在昨（8）日上演「台韓大戰」，雙方僵持到第10局延長賽後，最終由中華隊以5比4取得勝利。其中，韓國隊的選手也引發注目，韓國隊派出年僅22歲、被譽為「全韓最強打者」的金倒永擔任先鋒第一棒，他也在比賽的6局下半，就展現強大打擊實力，成功轟出一發兩分打點的全壘打，為韓國隊灌進2分。除了實力外，他的私生活也是外界關注的焦點，金倒永曾與「AI女神」李珠珢爆緋聞，但雙方火速出面否認。金倒永在韓國職棒被稱為「天才打者」，他在2024年賽季繳出了相當驚人的成績單，單季貢獻38支全壘打、40次盜壘成功以及109分打點，打擊率更高達3成47，憑藉這些優異的數據，他成功奪下了2024年的韓職年度MVP。首次參戰經典賽的他，還被美媒《MLB.com》特別點名，列為本屆賽事最值得關注的11名新星之一。除了強大的長打爆發力，金倒永的腳程也十分驚人，據外媒報導指出，他從本壘衝刺到一壘僅需約4.1秒，被視為本屆韓國隊最危險的強打者之一。而他本人也自信表示：「我覺得只有參加了WBC，才能算是一個真正的國家代表，我們準備好要讓那些不看好我們的人驚訝了」。在球場外，外型清秀的金倒永也備受關注，2024年時曾有網友聲稱目擊他與「AI女神」李珠珢在酒吧約會，因而爆出緋聞。不過，雙方隨即出面闢謠打臉傳聞，金倒永特別強調，相較於戀愛緋聞，他更希望大家把焦點放在他球場上的防守穩定度，並將努力減少失誤視為自己的首要任務。金倒永也透露在先前日韓戰時，透過與日本球星大谷翔平交手獲益良多，深刻感受到世界舞台的強度，並期許這次比賽能成為他棒球生涯的重要養分，「至於不足之處，賽事進行期間我也會努力持續成長」。