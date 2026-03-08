2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日迎戰韓國隊，雖然率先搶下一分，後來又被追平、甚至超越，延長到10局以5:4獲勝，全台觀眾沸騰，尤其可愛的網紅薩摩耶犬「萊芙」，之前預言中華隊目前在WBC的4場比賽戰績，每一場都命中，包括今天贏韓國，讓牠也成為話題焦點。六月（蔡君茹）就興奮在Threads上放話：「我要包下那隻可愛的預言家狗狗一年的伙食費！！ 」
六月心臟撐不住 忍住不看台韓大戰
WBC堪稱近日全台民眾的頭號焦點，中華隊目前完成的4場比賽，前兩場接連輸給澳洲與日本，尤其對戰日本還以0:13在第7局提前落敗收場，與韓國隊的比賽對能否晉級至關重要，只能成功不許失敗，六月和老公李易前兩天還來個棒球早午餐約會，但當天中華隊輸球，今天對決韓國，六月忍住不看，表示心臟撐不住，在獲知打贏韓國後，才徵求網友影片支援，更放話要包辦來芙一年的伙食費。
早在WBC開打前，萊芙的社群平台帳號就有預測影片，牠選了澳洲贏、日本贏、捷克和韓國輸，當時牠主人還崩潰寫道：「爸媽私心第一戰的澳洲要拿下來欸 ！」沒想到萊芙完全精準命中，有網友笑著寫道：「萊芙要加入情搜了吧。」也有人讚牠是「最強狗狗」，甚至封牠為國師，表明要開始信奉「萊芙教」。不過這些讚嘆與佩服，都沒有六月那麼爽快、霸氣，她直接表示要包萊芙的一年伙食。
神犬預言超精準 六月放話要包牠一年伙食
六月對於今天的台韓大戰態度掙扎，決定先不要看，在得知最後結果，開心寫道：「我忍住是對的！！！！！我要自己乾三杯，好想贏韓國的願望達成啦！！ 」在興奮的情緒下，她也放話要包下萊芙一年的伙食費。早先也有網友稱萊芙預測台灣贏韓國若成真，自己為贊助一箱罐罐，看來神準的預言，讓萊芙這一年都不會愁吃喝。
資料來源：六月IG、薩摩耶 samoyed | 萊芙．life
