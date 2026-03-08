我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（8）日在「台韓大戰」延長賽以5：4擊退韓國隊，收下隊史在經典賽對韓的首勝。後援投手張奕在9局下關鍵「拆彈」，助中華隊延長戰線至延長賽，最終也拿下一場後援勝，是他在一級國際賽的第6勝，賽後他表示，這場勝利會讓人想哭，也希望總教練曾豪駒不要再扛，「不要為這些比賽扛下自己，大家一起分擔是最好的。」張奕此役在9局下兩出局一壘有人的局面接替孫易磊的投球，不過一登板就先保送惠特康（Shay Whitcomb），但張奕馬上回穩，讓金周元敲出外野飛球出局，張奕成功拆彈，讓中華隊延長戰線到第10局。最終中華隊以5：4贏球，張奕拿下一場後援勝，也是他繼2019年12強2勝、2024年12強3勝後，一級國際賽第6勝。賽後張奕談到登板的第一個保送，「想說第一顆太甜結果可能會不好，有點比較謹慎，結果打者沒反應，當下就保送，抓下個打者。」張奕透露，金周元是專打速球的節奏用指叉球，「用幾顆指叉球搗亂節奏，最後用速球擠壓他，打高飛球是最好的結果。」張奕說，在經典賽對韓拿下首勝當然會哭，「第一場輸、第二場也是被虐，那個心情就是很難想像，所以能贏韓國，最後就是懸崖邊撐著，雖然明天韓國、澳洲比賽結果會怎麼樣不知道，就是好好準備好等待機會。」對於這場「台韓大戰」，張奕表示，「兩邊都是非常棒的經驗，這麼高強度比賽，贏過這麼厲害的對手，對我們來說是非常大的自信心。」回憶在場邊看最後一局的心情，張奕說，「打出去高飛球的瞬間，就覺得終於終於穩住，接到當下很像冠軍，大家都衝出去，心情就是喜極而泣很感動。」張奕直言這是一場很棒的比賽，他也希望總教練曾豪駒不要再扛了，「不要為這些比賽扛下自己，大家一起分擔是最好的。」有趣的是，張奕在受訪時，一度語塞想不起來要說什麼，他連忙說抱歉，因為賽後跟昔日歐力士隊友山本由伸見面，「剛剛跟山本見面拍照有點慌掉，很緊張。」