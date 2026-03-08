我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組今日上演日澳大戰，這場受到天皇一家親臨觀戰的「天覽試合」，在第4局出現了令人震驚的爭議判決。日本隊在2出局滿壘、輪到看板球星大谷翔平打擊的關鍵時刻，二壘跑者牧秀悟遭牽制出局，且教練團要求的「重播輔助判決（Challenge）」遭到主審拒絕，導致日本隊攻勢瞬間瓦解，引發全場球迷與社群媒體的高度不滿。比賽進行到第4局下半，雙方戰成0：0平手。日本隊靠著精采的攻勢攻佔2出局滿壘，全場沸騰迎接大谷翔平的第三次打擊。大谷在球數1好2壞領先的情況下，澳洲隊捕手帕金斯（Robbie Perkins）抓準二壘跑者牧秀悟離壘過遠，迅速傳向二壘將其牽制出局。牧秀悟第一時間對判決表示不服，井端弘和監督也立刻上前要求進行重播輔助判決。然而，主審在短暫溝通後竟然「拒絕受理」日本隊的挑戰要求，最終維持原判。由於牽制死發生在第三好球尚未投出前，日本隊不僅無緣在滿壘時由大谷建功，更被迫結束該局攻勢，讓現場4萬多名球迷發出巨大的惋惜聲與抗議聲。這起判決意外在網路上引發熱議，日本社群平台X（原Twitter）上，「挑戰被拒」、「輔助判決遭拒」等關鍵字迅速衝上熱搜榜。許多球迷紛紛發文表示：「完全無法理解為什麼不能挑戰？」、「大谷滿壘全壘打的機會就這樣沒了！」、「理由到底是什麼？想知道真相。」原本手感火燙、連兩場開轟的大谷翔平，在經歷這次「中斷的打擊」後，隨後於第5局首位上場補完打席，可惜僅擊出右外野飛球出局。截至第5局為止，大谷3打席尚無安打，日本隊的打線也因這次關鍵判決受到影響，目前仍與澳洲隊陷入苦戰。由於今日是德仁天皇一家首度現場觀賞WBC，這次罕見的判決爭議不僅考驗裁判組的權威，也成為這場歷史性賽事中最具話題性的轉折點。