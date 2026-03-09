我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽今（8）日上演美英大戰，美國隊最終以9：1大勝。然而賽後最令全美球迷振奮的消息，莫過於先發左投、去年美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）的參賽計畫可能出現重大轉折。原本傳出史庫柏僅會為國家隊投「這一場」預賽便離隊，但賽後他親口坦言：「這是我職業生涯中最艱難的決定之一，我開始不想離開了。」效力於底特律老虎隊的史庫柏，在今日對戰英國的比賽中，雖然首打席意外挨轟失分，但隨即穩住陣腳，主投3局飆出5次三振。根據先前的參賽協議，史庫柏為了備戰MLB新球季，原定在WBC僅出賽這一場預賽後，就要回到老虎隊春訓營報導。然而，在感受過代表國家出征的張力與隊友間的情誼後，這位最強左腕的心理產生了變化。根據《The Athletic》報導，史庫柏賽後受訪時直言：「身處在這樣的環境，成為這支球隊的一員後，要我就這樣走掉真的很難。」他更感性地表示：「我從沒預料到會有這樣的感情湧現，或者說我會因此改變想法，但現在情況顯然變了。」史庫柏坦承，離隊與否成了他職業生涯至今面臨最糾結的抉擇。史庫柏在賽後一小時內，已緊急與老虎隊球團以及他的知名經紀人波拉斯（Scott Boras）進行電話溝通。他表示接下來還會與家人討論，才會做出最終結論。如果這位最強左腕最終決定續留美國隊，對於志在衛冕的美國隊來說無疑是一劑強心針。隨著複賽即將開打，全美都在屏息關注這位賽揚強投是否會繼續站在WBC的投手丘上。