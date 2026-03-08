我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組今日上演日澳大戰落幕，日本終場以4：3險勝澳洲，讓人再次看到「袋鼠軍團」本屆的實力，讓衛冕軍一度落後、最後也贏得驚險。澳洲投手群本屆賽事目前3戰只丟5分，防禦率僅1.73，這個數字可能會讓中華隊和韓國隊感到擔憂。這場比賽澳洲隊先馳得點，而且前6局沒有讓日本越雷池一步，直到第7局主場軍才靠著吉田正尚的兩分砲開胡，第8局利用對方投手控球不穩再添兩分。但9局下終結者大勢被連轟2發陽春砲，好險最終沒有失手，仍以1分之差贏球。而對於韓國和台灣來說，今晚的比賽同樣也是看得膽顫心驚，畢竟日本若輸球，澳洲將取得3勝直接晉級，日本則因為之前已經贏過台、韓，出現同戰績的情況下將自動勝出，上午台灣擊敗韓國之後也確定晉級，因此若出現「日本落敗」的情況，台韓接出局。澳洲本屆對我國完封，對捷克只掉1分，今天對日本前6局無失分，最終8局丟掉4分，總計26局丟掉5分，團隊防禦率為1.73。這是一個相當出色的數據，代表該投手平均每投9局僅會失掉不到2分。本屆賽會目前C組局勢紛亂，由於我國首戰就不敵澳洲，即使後續連續擊敗捷克和韓國，也必須要看其他賽事的結果，才知道能否晉級，而目前的結果並不樂觀。雖然在今天上午，我國以5：4在延長賽第10局突破僵局制贏球，但前景依然謎霧重重。明天晚上的韓國對決澳洲之戰，澳洲至少需要丟掉8分，韓國至少需要丟掉3分，我們才能晉級。但目前澳洲投手在本屆賽事展現出來的絕佳表現，韓國明天要打進8分，確實不是這麼容易。由於澳職聯賽進行的時間，這支南半球勁旅比起其他國家選手正在被占春訓，有著狀態上的優勢。如果他們能延續這種投手壓制力，那麼最終「袋鼠軍團」將有著絕佳機會闖進8強。