2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事進入激戰，儘管日本代表隊在今（8）日於東京巨蛋以4：3逆轉勝澳洲，但陣中強打近藤健介（32歲）的低迷手感依舊沒有好轉。截至今日賽後，這位被譽為「日本球界最強打者」的天才好手，在本屆賽會已陷入連續12個打數無安打的罕見泥沼。近藤健介在過去兩場比賽擔任先發第2棒右外野手，今日教練團嘗試將其調往第3棒。然而，他在首局1出局一壘有人時遭到空三振，3局與5局皆擊出中外野飛球出局，7局下的第4打席則擊出一壘方向滾地球。到了第8局下半，日本隊在1出局滿壘的得分大紅門之際，井端監督決定讓近藤健介退場，改由森下翔太代跑（隨後換打），此舉引發全場4萬名觀眾一陣騷動。這發「撤換強打」的調度，顯見教練團對其近況的憂慮，近藤目前累積12打數繳出白卷，與其NPB生涯高達3成07的打擊率形成強烈對比。面對近藤健介的低潮，日本社群平台X（原Twitter）湧現大量鼓勵聲浪。球迷們紛紛留言：「近醬的話沒問題！相信你一定會復活」、「振作起來！近藤」、「我們都知道你有多強，一定會在最重要的時刻打回分數」、「近藤健介絕不只有這點水準」。相對於近藤的掙扎，日本隊今日能逆轉勝全靠4棒吉田正尚。他在第8局落後1分時，轟出起死回生的逆轉兩分砲，這也是他在WBC生涯的第4轟，正式超越前輩成為日本球員在經典賽史上的全壘打王。投手方面，36歲的老將菅野智之睽違8年再度登上WBC舞台，展現出精湛的控制力，主投4局僅用50球無失分。賽後轉播評論員黑田博樹也盛讚其投球：「在如此緊繃的氛圍下，展現了老大哥應有的技術與穩定度。」日本隊目前已展現出堅強的投手戰力與吉田正尚的長打火力的穩定。然而，若要在邁阿密的決賽圈走得更遠，身為打線核心的近藤健介能否找回準心，將是日本隊能否衛冕成功的關鍵變數。