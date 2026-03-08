我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）衛冕軍日本武士隊今（8）日以4：3擊退澳洲隊，確定以分組第一晉級8強淘汰賽。直得一提的是，今日的「日澳大戰」是日本暌違60年再度進行「天覽試合」，德仁天皇、皇后雅子以及公主愛子現身東京巨蛋，賽後日本隊監督井端弘和表示，強烈感受到此役「絕對不能輸」，「最後能贏下比賽，真的鬆了一口氣。能在天皇與皇后陛下面前比賽，我相信選手們也都感到非常高興。」今日的「日澳大戰」，日本德仁天皇也親臨現場，這是日本暌違60年的「天覽試合」，賽前德仁天皇現身在3樓正中央貴賓席時，現場球迷全部看向中央，紛紛拿起手機拍下珍貴的一幕，德仁與皇后雅子、公主愛子也向全場球迷揮手致意。此役日本隊推出大聯盟投手菅野智之先發，前6局卻以0：1落後，直到7局下才靠著吉田正尚的2分砲逆轉戰局，終場就以4：3擊退澳洲隊，取得預賽3連勝，確定以分組第一晉級8強淘汰賽。賽後，日本隊選手集體列隊，目送天皇一家人離場，直到天皇一家人離開看台，現場才開始進行英雄訪問。賽後菅野表示，能在「天覽試合」登板特別有感觸，「或許也因為這樣，我可能真的有點緊張。有一種獨特的氛圍。」菅野坦言，雖然在東京巨蛋投過很多次比賽，但今日有感受到了一種前所未有的氣息，「儘管如此，能在這樣的環境下投球，喜悅還是大於緊張，我一心只想投出一場好球。」日本隊監督井端弘和也說，這因為這是60年一遇的場合，有強烈感覺到此役「絕對不能輸」，想要展現出一場精彩的比賽，「最後能贏下比賽，真的鬆了一口氣。能在天皇與皇后陛下面前比賽，我相信選手們也都感到非常高興。」