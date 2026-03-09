我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事，中華隊歷經10局延長賽以5：4擊敗宿敵韓國。當比賽結束那一刻，張育成、古林睿煬、孫易磊、陳傑憲、陳冠宇與莊陳仲敖等多位球員在場上激動落下英雄淚。這令人動容的畫面不僅登上ESPN等國際媒體，也引發各國球迷關注。許多外國球迷在搜尋「中華台北」背後的歷史後，終於理解這場勝利與淚水對台灣人的沉重意義。台灣在國際外交上長期遭受打壓，無法以正式國名與國旗參與國際賽事。自1981年簽署《洛桑協議》後，台灣選手只能被迫以「中華台北（Chinese Taipei）」的名稱與奧會會旗出賽。對這群台灣球員而言，他們身上穿的球衣不僅代表個人榮耀，更背負著一個在國際上渴望被承認、被尊重的國家的尊嚴。這份難以言喻的壓力，在獲勝的瞬間化為滿腔熱淚。長久以來，中華隊被和這個國家緊密連結，這可以反映在我國對於威廉波特這些三級棒球比賽的重視上。而這種情感在2024年世界12強棒球賽奪冠爆發增長，「Team Taiwan」變成一個國家的象徵符號。除了政治與外交的委屈，台韓兩國在棒球場上的恩怨情仇也是這場勝利如此催淚的關鍵。過去台灣在國際賽對上韓國職業陣容總是輸多贏少，尤其在WBC賽場上，台灣過去的交手紀錄是慘烈的0勝2敗。這次能在高張力的賽事中首度於WBC擊敗韓國這支亞洲強權，球員們徹底釋放了多年來積壓的鬱悶與不甘。這些年我國已經逆轉對於韓國的劣勢，當年棒球主播在2013年WBC那句「好想贏韓國」，年輕世代已經慢慢遺忘，近8年我國對於韓國一級國際賽戰績為5勝2敗。台灣球員的淚水深深觸動了觀看轉播的外國球迷。一位日本網友在論壇上寫下長文表示：「今天的台韓戰絕對是C組最棒的比賽。台灣不僅僅是代表一支球隊，更是背負著國家在戰鬥。因為覺得太不可思議，我用AI搜尋了台灣棒球的背景，以及為何必須被稱為『中華台北(Chinese Taipei)』的無奈，瞬間理解了他們的奮戰姿態。」該名網友感嘆，最後台灣球員、工作人員甚至球迷喜極而泣的畫面令人感動，並直言「希望背負著國家的台灣能以第2名晉級」。在ESPN等外媒社群的相關報導下方，湧入了大量各國網友的留言。許多人不僅為台灣的拚戰精神折服，更紛紛糾正外媒使用的官方名稱，強調這支球隊真正的名字：「你把Taiwan拼錯了(You misspelled Taiwan)」、「兄弟，這是Taiwan(Its Taiwan bro)」、「Team Taiwan🇹🇼」。也有人說：「我們無法擊敗那種程度的奉獻精神，向台灣隊致敬(We couldn't have beat that level of dedication, kudos to Taiwan team)」、「昨晚對台裔美國人來說是個美好的夜晚(Last night was a good night to be Taiwanese American)」、「這是台灣人民的感動淚水」。