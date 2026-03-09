我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽，今(8)日中華隊在東京巨蛋經歷了一場令人心跳加速的10局史詩級血戰，最終以5：4逆轉氣走韓國。當最後一個出局數抓下，中華隊全體衝上場慶祝，許多球員與教練更是激動到淚流滿面。不過在這片感人淚海中，旅美左投林昱珉卻在賽後受訪時爆出一段超反差的爆笑金句，直呼：「我想說他們在哭什麼？」「我剛剛才知道這是我們第一次在經典賽贏韓國！」面對記者的提問，林昱珉瞪大眼睛，用最真誠的語氣吐露了剛剛在場上的滿頭問號，坦言自己後來才知道台灣從來沒有在WBC舞台上贏過韓國。雖然當下沒有跟著老大哥們一起落淚，但得知這項破除魔咒的歷史紀錄後，林昱珉隨即露出驕傲的笑容表示：「我覺得很開心，感覺自己又被寫入了另外一個歷史裡面！因為12強是一個新的里程碑，現在WBC又是一個新的。很開心每一項台灣棒球的新紀錄，我都有參與在裡面。」林昱珉這段超誠實的受訪反應曝光後，立刻在社群平台上引發熱烈迴響。許多資深球迷笑稱，年僅23歲的林昱珉根本是台灣棒球界的「棒球富二代」，因為從U18世界盃、世界12強棒球賽到本屆的WBC，這批黃金世代的球員幾乎是「一路壓著韓國打」，完全無法體會上一代球迷經歷過的「好想贏韓國」那種悲憤與苦澀。球迷們紛紛在留言區熱烈討論，留下許多爆笑金句：「剛剛滑到有人說玉米是棒球富二代，好奢侈的反應啊啊啊啊！」、「因為從小到大他打球都是贏韓國吧，U18、12強、經典賽，他可能不知道我們這年代好想贏韓國的心情」、「從小贏韓國贏到大的，沒同理心」、「玉米：林北就沒輸過韓國咩」、「他還小才23可能沒研究過台韓棒球上的恩怨情仇，只有有年紀的人才會懂吧。」