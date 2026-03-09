我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國交手澳洲關鍵戰，宣布由27歲孫周永出戰。他去年在韓職（KBO）繳出11勝6敗、防禦率3.41。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組進入最後倒數，決定中華隊、韓國隊與澳洲隊晉級命運的「韓澳大戰」將於明（9）日晚間6點開打。兩隊今日公佈先發投手陣容，巧合的是，雙方均推派效力於韓國職棒（KBO）LG雙子隊的左投應戰，澳洲推出威爾斯（Lachlan Wells），韓國則由孫周永出戰，上演一場罕見的「隊友同門大對決」。澳洲隊總教練戴維尼爾森（Dave Nilsson）在今日不敵日本隊後宣布，明日生死戰將由威爾斯掛帥先發。威爾斯對台灣與韓國球迷來說並不陌生，他曾於 2025 年以傷兵替換外援身分效力 KBO 培證英雄隊，隨後在今年球季透過「亞洲配額」制度轉投LG雙子隊。尼爾森教練透露，威爾斯從大賽開始前就已被內定為對付韓國隊的先發人選，「雖然我們必須計算晉級的數字（失分率），但目標只有一個，就是贏球並封鎖韓國隊打線。」澳洲隊今日對日本雖以3：4惜敗，但在第9局連轟兩發陽春砲展現強大長打實力，目前以2勝1敗握有晉級絕對優勢。韓國隊則由同屬LG雙子隊的本土左投孫周永出戰。對於韓國隊而言，這場比賽不僅要贏，還必須達成嚴苛的「大分差獲勝」條件：韓國隊必須至少攻下5分以上，且將失分控制在2分以內，才具備晉級8強的失分率優勢。一旦澳洲隊明日攻下3分（含）以上，韓國隊將直接宣告淘汰。由於中華隊目前已結束預賽（2勝2敗），晉級的唯一希望是「韓國擊敗澳洲」，因此明日全台球迷將密切關注威爾斯與孫周永的對決。中華隊會希望這是一場「打擊戰」，雙方都打出「大分」，如此將有機會憑藉較優的失分率，奇蹟般地擠掉韓、澳，奪下前往邁阿密8強賽的門票。