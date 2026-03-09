我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）D組預賽上演強強對決，奪冠熱門多明尼加共和國今（9）日展現「宇宙戰艦」的火力，全場狂轟4發全壘打，最終以12：1在第七局提前扣倒荷蘭隊。多明尼加陣中明星外野手索托（Juan Soto）在七局下敲出決定性的兩分砲，讓比賽畫下句點，也讓多明尼加在小組賽毫無懸念地收下二連勝。多明尼加今日進攻毫無冷場，一局下便由藍鳥隊球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的適時安打與內野滾地球先拿2分。三局下，小葛雷諾再展重砲本色，揮出左外野方向飛行距離116公尺的兩分砲。五局下，多明尼加火力來到最高峰。先由光芒隊超新星卡米內羅（Junior Caminero）擊出擊球初速高達186公里、仰角僅18度的平射砲，這發三分彈直接粉碎荷蘭反撲氣焰；隨後洋基隊捕手威爾斯（Austin Wells）再補上一記兩分砲，比分擴大至10：1。最後的關鍵一擊出現在七局下，大都會重砲索托（Juan Soto）鎖定一顆滑球，將球送往128公尺外的右中野看台，這發「再見兩分砲」讓雙方差距超過10分，因此荷蘭只能無奈被提前扣倒。索托繞壘時興奮地振臂高呼，回到本壘與隊友陷入瘋狂慶祝。目前多明尼加與委內瑞拉同為2勝0敗，穩坐分組領先，預計將在接下來的賽程中爭奪分組第一出線。多明尼加傳奇教頭普侯斯（Albert Pujols）賽後冷靜表示：「不管是贏1分還是扣倒，最重要的是贏球。我們的使命就是奪冠，擁有優秀的投捕與守備，我只是在板凳上做必要的調度。」相較之下，荷蘭隊總教練、前日職樂天球星瓊斯（Andruw Jones）則顯得相當無奈。荷蘭隊整場僅靠前洋基球星葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）的一發陽春砲破蛋。瓊斯自嘲：「他們1到9棒人人都能開轟，我們卻是用高中生年紀的年輕投手在面對這群大聯盟巨星，氣勢一旦倒向對方，我們完全無法招架。」被問到這是否是他看過最強的打線，擁有434轟紀錄的瓊斯直言：「帳面上來看，這絕對是本屆賽事最強打線。雖然球是圓的，但多明尼加與美國的火力確實是不同層級。」