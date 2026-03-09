我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（9）日坐鎮主場迎戰東區強權紐約尼克。儘管當家球星詹姆斯（LeBron James）持續因肘部傷勢缺陣，但湖人「後場雙槍」唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）火力全開，全場最多領先高達23分，終場以110：97成功復仇尼克，喜迎二連勝。本場比賽是兩隊本賽季交手的第二戰，首戰湖人在客場吞敗，當時里夫斯因傷缺陣。今日回歸主場，里夫斯從開局便狂轟猛攻，上半場手感火燙的他，9投5中斬獲17分，幫助湖人在次節尼克強勢追分時穩住陣腳，半場結束湖人以54：49領先。雙方易籃再戰後，唐西奇徹底接管比賽。雖然前兩節遭到嚴防、命中率稍低，但第三節唐西奇單節暴砍14分，率領球隊打出一波11：0的高潮，瞬間將領先優勢擴大至20分以上。全場唐西奇砍下35分、8籃板及4助攻，展現了頂級球星的統治力；里夫斯則穩定輸出25分，兩人在詹姆斯不在時聯手扛起進攻大旗。尼克隊近況其實不錯，上一場剛以39分之差大勝金塊，但在今日的比賽中顯得有些疲憊。唐斯（Karl-Anthony Towns）今日表現依舊神勇，交出25分、16籃板的雙十成績單，布朗森（Jalen Brunson）則貢獻24分、7助攻，但兩人合計出現多次失誤，且在第三節未能限制住湖人的外線火力，導致比賽早早定調。此外，湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）展現高效率，外線3記三分助攻球隊13分；復出的中鋒艾頓（Deandre Ayton）雖然只得6分，但在防守端貢獻8籃板與2阻攻，替湖人守護相對薄弱的禁區。贏下本場比賽後，湖人鞏固了西區第六的位置，距離身前的丹佛金塊僅剩0.5場勝差，極有機會在例行賽尾聲衝擊更高的排名。尼克隊則面臨嚴峻考驗，他們將繼續在明日馬不停蹄挑戰洛杉磯快艇，對抗雷納德（Kawhi Leonard）與兩名新援加蘭（Darius Garland）、馬瑟林（Bennedict Mathurin）領軍的快艇。