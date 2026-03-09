我是廣告 請繼續往下閱讀

▲那個凱文（如圖）其實是台中望族金孫，但他鮮少對外透露自己的家族背景。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

▲蔡瑞雪（如圖）被拍到和凱文過從甚密，但日前還是發聲否認當小三。（圖／蔡瑞雪IG＠snowbabyq）

時尚KOL、前《GQ》編輯長「那個凱文」（本名王懷祖）本月初被週刊爆料出軌蔡瑞雪，背叛結婚10年為他生育3個小孩的妻子Angel，受到輿論撻伐，而他的家世背景也引起關注。據悉，凱文出生在台中望族，祖父王毓麟是弘光科技大學創辦人，凱文還是家族內唯一男孫，但他對外很少坦露身分，可說是時尚圈的隱形富三代。凱文在爆出與蔡瑞雪的緋聞後，7日宣布卸任《GQ》編輯長職位。據《鏡週刊》報導，他將赴美定居，遠離台灣的紛紛擾擾，而凱文為何能果斷離職，搬到美國， 主要是因為他有驚人的家世在背後撐腰，根本不缺錢。據悉，凱文是台中望族王家的後代，祖父為光田醫院創辦人王銅鐘之子王毓麟，王毓麟後來也創辦了弘光科大，等於讓家族事業橫跨教育與醫療體系，旗下還有弘道老人福利基金會、幼兒園等連結社福的組織，產業版圖龐大。而凱文作為家族中唯一的男孫，很可能成為家族事業接班人，身價自然不容小覷；他先前被拍到去機場接蔡瑞雪坐駕，是要價700萬台幣的賓士大G（Mercedes-Benz G-Class），由此可驗證凱文生活富庶。不過凱文本人鮮少對外提及他的家族勢力，多以畢業於美國「紐約視覺藝術學院」的留美學歷介紹自己，因此很多同行根本不知道他是富三代。另外，凱文不僅在與妻子分居期將蔡瑞雪帶回自己獨居小窩，他的獵豔名單似乎也不只蔡瑞雪一人。週刊指出，凱文專打苦情牌，經常跟女性友人抱怨自己的婚姻不幸福，生活壓力大，藉此博取同情，與女方有更進一步的約會交流；但他表面卻經營愛妻人設，過去曾公開表示會幫老婆倒水、按摩、擠牙膏，深情面孔如今隨著醜聞曝光被揭穿，讓人嗤之以鼻。