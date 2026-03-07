我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡瑞雪聲明稿全文。（圖／曾懷瑩提供）

相關報導上面已有許多針對於男方婚姻狀況的猜測和揣度， 由於律師和當事人希望針對事件能夠完整說明， 以免浪費太多社會資源和版面，深思熟慮之後， 認為就算律師聲明稿不提，媒體一定也會後續詢問這件事， 因此決定不如直接先講清楚，不能完全不提或暫時隱瞞。



曾懷瑩表示，面對這樣的風波，都已經要向大眾說明了，與其說「 不知道他婚姻狀態」，或說「以為男方已經離婚」，反而更矯情， 或會被認為是睜眼說瞎話。曾懷瑩表示， 蔡瑞雪敢這樣子直接把她確實已經知道的告訴大家， 也表示她是完全坦承的，不需要刻意隱瞞。



蔡瑞雪知三當三？友人再度強調：正常朋友的真正關心



關於聲明稿上提及的蔡瑞雪已知「那個凱文」正在協商離婚，因而引發外界猜測蔡瑞雪「知三當三」之說。曾懷瑩表示，由於蔡瑞雪的律師聲明稿已經否認傳聞了， 因此真正需要討論合理性的，應該是「大家會不會向一般朋友說， 自己正在協商離婚」這個點。正因為是一般朋友有正常的往來， 而且是真正的關心他，所以對於他的婚姻狀況，自然是充分了解的， 而她敢這樣子提出來，從另外一個層面來看，其實也可以正向解讀， 表示她不害怕別人來質疑這一點。



有網軍洗版元配IG留言區 蔡瑞雪喊冤：不知誰發起



針對近日社群平台上湧現大量疑似「網軍假帳號」為蔡瑞雪護航，引發網友更大反感一事，曾懷瑩也代為澄清，表示蔡瑞雪本人看到這狀況時「感到非常訝異」，完全不清楚是誰發起的行動。



曾懷瑩表示，為了不浪費社會資源和版面， 之前已建議蔡瑞雪暫時關閉社群留言功能，也並未發動所謂的網軍， 將會設法確認是不是粉絲自發性的作法，或者， 是不是有其他人惡意冒用蔡瑞雪粉絲名義， 來進行這種不恰當的舉動，意圖嫁禍他人。



蔡瑞雪聲明稿全文



聲明稿



謹代本所當事人蔡瑞雪女士,聲明如下:



一、 本人與王先生係於 2025 年 11 月間經由朋友介紹而認識,平時

僅為一般朋友關係往來。當時王先生曾向本人表示,其與配偶

已處於分居狀態,並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友

之立場,僅單純給予朋友間之關心與支持。

二、 然而,媒體報導及網路流傳之討論內容中所描述之特定情節,

與事實並不相符,純屬臆測及不實謠言。相關未經查證之不實

內容散布及轉載,業已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害。

三、 本人一向珍惜自身形象與演藝工作,亦理解媒體及社會大眾對

公眾人物的關注。對於本事件引發之討論與關心而佔用社會公

共資源,本人深感抱歉。未來亦將更加謹言慎行,並持續專注

於自身之演藝工作與專業發展。

四、 同時,本人亦誠摯期盼外界能以理性與尊重之態度看待本事件,

勿再散布或轉傳不實內容,亦勿以不理性之言詞進行謾罵或不

當影射。惟若仍有不實言論之持續散布,致侵害本人名譽之情

形,本人將蒐集相關證據後,並依法提起民、刑事訴訟,以維

權益。

五、 本人再次感謝媒體及社會大眾的關心與理解,除本次聲明外,

將不再就本事件另行回應。



聲明人:張品黎律師



中華民國 1 1 5 年 3 月 5 日



蔡瑞雪捲不倫風波！昔日心疼人夫范姜留言被挖出 網轟：無邊界感 「蔡瑞雪沒錯」狂刷留言洗版！那個凱文正牌老婆IG被幽靈帳號灌爆 蔡瑞雪緋聞對象「那個凱文」再被爆料！常私訊多女、傾吐婚姻壓力

「北一女神」蔡瑞雪近期捲入已婚時尚編輯長「那個凱文」的感情風波，日前發布律師聲明澄清兩人僅是一般朋友，不過後續因聲明稿中承認知悉男方正進行離婚協商，而遭外界質疑邏輯矛盾。對此，蔡瑞雪友人曾懷瑩出面為其抱屈，解釋聲明稿的背後考量，也針對近期引發爭議的「蔡瑞雪買網軍留言洗版元配IG」事件做出反擊，懷疑蔡瑞雪恐遭人惡意嫁禍。關於外界質疑，蔡瑞雪的律師聲明稿有邏輯鬼打牆之嫌，對此，曾懷瑩表示，聲明稿其實遭到斷章取義。她指出，蔡瑞雪團隊在深思熟慮後，決定選擇完全坦承。曾懷瑩指出，在發布律師聲明稿之前，