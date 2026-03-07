我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年10月底范姜彥豐與粿粿爆發感情風波時，蔡瑞雪曾公開在相關貼文下留言打氣，用字遣詞惹爭議。（圖／翻攝自Threads）

昔日留言力挺范姜彥豐 遣詞用字惹爭議

網友痛批 綠茶行為、缺乏邊界感

近期「北一女神」蔡瑞雪遭爆與已婚時尚編輯長「那個凱文」疑似過從甚密，甚至同遊日本，兩人一前一後返台，由男方接機後並返回男方住處吃火鍋。儘管蔡瑞雪已火速透過律師發表聲明，強調男方當時稱已分居並正在協議離婚，兩人僅是「一般朋友」，但這場風波已讓她的公眾形象受到強烈考驗。網友更翻出她在 2025年10月針對藝人范姜彥豐婚變一事的留言截圖，直指她與已婚男性的互動，似乎早有爭議。根據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪和已婚時尚編輯長「那個凱文」疑似有不倫戀，成為近期熱門話題。有網友回顧，2025年10月底范姜彥豐與粿粿爆發感情風波時，蔡瑞雪曾公開在相關貼文下留言打氣，「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公、很愛老婆很專情，聽到這些事真的很心疼你。劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」 隨後范姜彥豐也留言回應：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我。謝謝瑞雪。」溫馨的加油打氣留言，當時引發部分網友的強烈反感。有網友直接在下方留長文抨擊蔡瑞雪的行為極度不妥，直指蔡瑞雪使用「一直都知道你是很棒的老公」、「很心疼你」字句，在別人婚姻的風口浪尖上，顯得太過故意且曖昧。網友指出，若真的要表達朋友間的支持，大可使用「希望你要堅強，我們這些朋友會一直在身後支持你」等較為中性的客觀詞彙，而不是用容易讓人「帶風向」的語氣。網友分析，若不制止這種缺乏邊界感的發言，只會惹禍上身，並狠酸：「男人就是看不清女人哪個是心機婊哪個是綠。」