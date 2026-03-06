我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與女星蔡瑞雪爆出不倫戀的3寶爸「那個凱文」（如圖），是時尚媒體《GQ》總編輯，最小的孩子最近才出生。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

「北一女神」蔡瑞雪近日被週刊爆料，疑似與3寶爸網紅、《GQ》編輯長「那個凱文」過從甚密，意外捲入不倫戀風波。對此，蔡瑞雪已聲明駁斥，強調雙方僅是朋友，並透露男方目前處於「分居」狀態。然而，這番聲明看在兩性專家欣西亞眼中卻不買單，發文直言蔡瑞雪的解釋根本是「越描越黑」。根據《鏡週刊》報導，蔡瑞雪和人夫「那個凱文」密遊北海道。對此，蔡瑞雪發聲明指出和對方是經由友人介紹認識，且對方去年已經在和元配談分居，駁斥小三說。欣西亞表示，蔡瑞雪在聲明中提及男方「還沒離婚只是分居」，這句話背後代表的殘酷現實是：男方仍有家室、男方仍舊已婚、男方還是人夫。欣西亞表示，這顯示蔡瑞雪對於男方的已婚身分「清楚明白、心知肚明」。而蔡瑞雪在聲明中表示：「本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」對此，欣西亞提出質疑，認為這種模糊的文字反而更容易引發外界的遐想與好奇，讓人不禁想問：「究竟是如何關心與支持？關心與支持到什麼樣的程度？」欣西亞指出，假使兩人真的只是普通朋友，刻意在聲明中提及男方「正在分居中」似乎有些不合常理。她也語重心長地警告，若未來週刊再爆出更多兩人超越朋友尺度的親密細節，蔡瑞雪恐怕就會坐實了外界口中「知三當三」（明知對方有伴侶仍當第三者）的標籤。欣西亞強調，無論已婚人士與老婆的狀態是正在談離婚、分居中、分房中，或是單純感情不好，在法律與道德層面上，「他、就、還、是、已、婚」。面對身處這類婚姻狀態的異性，懂得「保持距離，才是上上之策」。對於聲明中為何要特別提出「知道對方是正在離婚中」，蔡瑞雪身邊友人對《NOWNEWS今日新聞》表示，因為女方是坦誠的、不怕人質疑，所以自然會提對方正在談離婚。蔡瑞雪友人表示，「聲明稿第一段會這樣子寫，我認為那表示瑞雪她是完全坦承的，正因為是一般朋友有正常的往來，而且是真正的關心他，所以對於他的婚姻狀況，自然是充分了解的，而她敢這樣子提出來，從另外一個層面來看，其實也可以正向解讀，表示她不害怕別人來質疑這一點。」