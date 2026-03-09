我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽持續升溫。在今（9）日稍早完成的賽事中，A組的傳統強權古巴隊靠著首局的長打煙火秀，以7：4擊敗哥倫比亞，順利拿下預賽第二勝；而B組的義大利隊則在「濃縮咖啡」慶祝儀式的助興下，同樣以7：4擊敗英國，取得開賽二連勝。在波多黎各聖胡安舉行的A組賽事，古巴隊展現了強大的韌性與長打火力。儘管哥倫比亞在1局上先馳得點，但古巴隊在1局下立刻還以顏色，明星捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）率先轟出逆轉三分砲，隨後阿魯巴魯耶納（Erisbel Arruebarrena）緊接著敲出左外野陽春砲，古巴隊單局灌進4分反超。6局下半，古巴隊再利用對方失誤與伊迪卡菲（Idi Cafe）的兩分打點三壘安打拉開比分。哥倫比亞雖在比賽後段試圖反撲，攻下4分，但終究難以追回失地。古巴先發投手拉隆多（Denny Larondo）主投2局僅失1分（非自責分），順利拿下勝投。哥倫比亞則慘吞預賽三連敗。在休士頓舉行的B組賽事中，義大利隊延續了2023年的經典傳統，將義式咖啡機搬進休息室。每當球員擊出全壘打，隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）便會化身「首席咖啡師」，為英雄遞上一杯熱騰騰的濃縮咖啡與親吻面頰。釀酒人隊首輪大物新秀費雪（Andrew Fischer）在經典賽首打席便轟出全壘打，隨後捕手歐拉齊奧（J.J. D'Orazio）補上「背靠背」全壘打。兩位小將下場後都興奮地在休息室享用咖啡慶祝。9局下半英國隊一度攻佔滿壘，並輪到強打哈利福特（Harry Ford）打擊，所幸義大利終結者韋瑟特（Greg Weissert）成功化解危機，守住7：4的勝利。義大利隊目前取得2勝0敗的佳績。總教練塞維里（Francisco Cervelli）賽後表示：「我們不需要打得華麗，只要能得分並贏球就好。」義大利接下來將面臨硬仗，分別對陣小組熱門美國隊與墨西哥隊。