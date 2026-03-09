我是廣告 請繼續往下閱讀

▲41歲的詹姆斯雖然仍具備頂級實力，但他的持球打法有時會與唐西奇重疊，且防守端的體能分配也讓球隊轉守為攻的節奏受限。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（9）日在主場迎戰紐約尼克，即便頭號球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，湖人依舊展現強大統治力，終場以擊退對手。然而，賽後媒體分享的一組進階數據，卻讓球迷開始討論一個尷尬的話題：難道這支湖人隊在「沒有詹姆斯」的時候反而打得更流暢？在詹姆斯缺陣的情況下，唐西奇（Luka Doncic）徹底接管進攻，全場狂飆，多次在關鍵時刻利用個人能力撕裂尼克防線；而「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）同樣手感火燙，攻下並送出多次精采助攻。兩人合計轟下60分，完美彌補了詹姆斯的進攻空缺。美國記者貝利（Andy Bailey）在賽後分享了一組引起高度關注的統計數據。數據顯示，本賽季在的情況下，湖人的戰績竟然高達。而更驚人的數據在於場上的效率表現，當唐西奇與里夫斯在場、詹姆斯不在場時，湖人每百回合能這套「雙衛核心」的陣容在空間感與傳導節奏上似乎更為現代與迅速。這份數據引發了外界對於湖人戰術分配的討論，41歲的詹姆斯雖然仍具備頂級實力，但他的持球打法有時會與唐西奇重疊，且防守端的體能分配也讓球隊轉守為攻的節奏受限。反之，當球權完全集中在唐西奇手中，並搭配具備外線與空切能力的里夫斯時，湖人的進攻空間顯得更為開闊，同時防守也能擺上更多運動能力優異的側翼，讓湖人在攻防兩端更為均衡。雖然「9勝2敗」的數據極具視覺衝擊力，但詹姆斯在季後賽的高強度防守與經驗仍是湖人不可或缺的資產。總教練瑞迪克（JJ Redick）目前面臨的最大課題，是如何在詹姆斯回歸後，既能保留他帶來的經驗優勢，又能維持「東里連線」在詹皇不在時那種流暢的進攻節奏。湖人目前正處於衝擊西區前四名的關鍵階段，詹姆斯預計將在週三對陣灰狼的比賽中評估復出。