我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克球星傑森塔圖姆（Jayson Tatum）自阿基里斯腱斷裂重傷回歸後的第二場比賽，雖然手感一度陷入冰封，但在窒息式的防守帶動下，塞爾提克依舊在客場以109：98擊敗克里夫蘭騎士。騎士隊在第二局進攻端徹底當機，單局僅得10分的低迷表現成為輸球主因，也讓外界質疑其關鍵戰役的抗壓性。塔圖姆此役展現「開季即巔峰」的氣勢，首節6投4中砍下12分，幫助綠衫軍取得35：26領先。然而隨後他連續錯失7次出手，直到比賽最後4分鐘才找回準星。當騎士在末節一度將分差縮小至90：98時，塔圖姆先是上籃得手穩住陣腳，隨後在比賽剩餘1分59秒時命中一顆底定勝局的三分球。他全場出戰27分鐘，貢獻20分3籃板2助攻，雖然命中率僅16投6中，但展現出的身體強度與關鍵球能力令波士頓球迷大為振奮。騎士隊本場比賽崩盤的關鍵發生在第二節。面對聯盟防守效率高居第6的塞爾提克，騎士隊在該節陷入長達12分鐘的得分荒，全隊25次出手僅中4球，且三分球14投全失，單局僅拿下難堪的10分。塞爾提克藉此機會將領先擴大至26分，奠定勝基。儘管騎士在下半場試圖反撲，但在塞爾提克「雙J」連線的壓制下始終無法反超。傑倫布朗（Jaylen Brown）全場攻下 23分、9籃板與8助攻的準大三元成績，展現出年度MVP競爭者的架勢。在塔圖姆受傷缺陣期間，塞爾提克超乎預期地打出41勝21敗的佳績，隨著塔圖姆提前歸隊並在27分鐘限時內打出影響力，綠衫軍已成為本季總冠軍賽的最強競爭者。塔圖姆賽後感性表示：「我無法用言語形容我的心情，我只是很高興能回到場上，和隊友們一起競爭。不管是做對了還是犯錯，能打球就是最開心的事。」