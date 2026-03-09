我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（9）日在主場迎戰紐約尼克，儘管頭號球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，湖人仍靠著強悍的團隊防守，最終以110：97輕取尼克，拿下這場關鍵勝利。賽後，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）對全隊從開局就展現出的專注度感到非常滿意，特別是能將進攻火力強大的尼克限制在100分以下，展現了球隊防守質量的躍升。本場比賽詹姆斯因肘傷缺陣，湖人陣容面臨考驗。全場出戰36分鐘、貢獻13分7籃板的八村壘表示：「這對我們來說是一場極其重要的比賽。我們賽前就討論過，在LeBron缺席的情況下，必須有人挺身而出，而我們今天全隊都做到了。」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽前提到的防守戰術在今天得到完美執行。唐西奇指出，球隊目前製造進攻犯規（Charges Drawn）的次數已躍升至聯盟第一，「JJ在賽季前就重點強調過這一點。我現在只是在試著模仿Marcus（史馬特）和里夫斯，這種願意為團隊犧牲的精神非常酷。」唐西奇也提到，儘管面臨密集的背靠背賽程與時差疲勞，全隊依然展現了強大的防守能量。他特別稱贊了隊友奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）的侵略性，「他每一回合都積極衝擊禁區，吸引了防守端巨大的注意力，這讓我在場上的生活變得更簡單。」面對尼克防守悍將阿奴諾比（OG Anunoby）的貼身防守，唐西奇在比賽末段投中了一顆高難度的撤步三分球，甚至整個人退到了觀眾席邊緣。他賽後笑說：「其實我也很累了，但球離開手的那一刻感覺非常好。雖然我們錯失了一些空位投籃，但防守端的全力以赴展現了球隊的韌性。」由於尼克剛以39分的大分差擊敗衛冕軍金塊，湖人今日的勝利無疑是打了一劑強心針。唐西奇強調，球隊正朝著成為頂尖防守球隊的目標穩步邁進，這場勝利為後續征程帶來了極大信心。