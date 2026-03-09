我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克在核心球星塔圖姆（Jayson Tatum）歸隊後，展現出更強大的冠軍氣勢。繼日前大勝獨行俠20分後，綠衫軍於今（9）日再度以109：98擊敗克里夫蘭騎士。儘管塔圖姆全場貢獻20分表現穩定，但他賽後受訪時卻對球團的「保護令」感到十分不悅。本場比賽塔圖姆表現高效，攻下20分。他賽後表示歸隊後的適應非常順利，幾乎可說是「無縫接軌」，但唯獨一件事讓他感到無比沮喪：「最困難的部分就是受限於上場時間，那種感覺真的爛透了。」雖然塔圖姆渴望更多上場時間，但塞爾提克教練團顯然採取更謹慎態度，希望他能逐步恢復自己的節奏。從結果來看，這項計畫相當成功，綠衫軍在塔圖姆回歸後連續擊敗兩支季後賽級別的勁旅，且在過程皆展現與受傷前一樣強大的宰制力。塞爾提克二哥布朗（Jaylen Brown）今日挹注23分，成為球隊進攻穩定的第二發動點。此外，普里查德（Payton Pritchard）、新秀沙伊爾曼（Baylor Scheierman）以及豪瑟（Sam Hauser）皆得分上雙，幫助綠衫軍在下半場始終掌控節奏。騎士隊明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）雖豪取全場最高30分，仍無力帶領球隊翻盤。值得注意的是，這是塞爾提克自2019-20賽季以來，首度在例行賽橫掃騎士。回顧前幾季，兩隊對壘總是互有勝負，但本季綠衫軍展現了不同以往的宰制力，特別是在騎士試圖加快節奏時，波士頓總能以冷靜的半場執行力和精準的傳導給予回應。賽後，塔圖姆與米契爾在球場中央抱了很久，展現了兩位球星自高中時期建立至今的深厚友誼。塔圖姆在接受ESPN訪問時感性表示：「NBA就像一個兄弟會，即便在對手陣營，他們也為我能重返賽場感到開心。這是一種互相的愛與尊重，我已經好久沒和他同場競技了。」米契爾則在受訪時說道：「他看起來狀態不錯。當然，大家心裡難免有些猶豫，畢竟已經300天了。對於一個缺席了10個月的人來說，他現在的狀態真的非常好，這令人印象深刻。」轉戰到騎士的球星哈登（James Harden）也說：「你看到一位天賦這麼出眾的年輕球員，他取得了許多成功，還拿過總冠軍，之後卻遇到困境。但他始終保持著沒有什麼能阻擋他、擊垮他的心態，這本身就很鼓舞人心。」