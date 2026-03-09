我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊明（10）日將作客鹽湖城對陣猶他爵士，球隊在傷兵滿營的困境中終於迎來一線曙光。根據勇士記者強森（Dalton Johnson）報導，射手「小柯瑞」塞斯·柯瑞（Seth Curry）目前的出戰狀態被列為「大概率出戰（Probable）」，這意味著他極有可能在明日迎來復出，終結長達三個月的傷停期。塞斯·柯瑞自去年代表勇士出賽後，便因傷勢缺陣至今。對於目前三分命中率僅排在聯盟中游的勇士而言，這名生涯擁有43.3%外線準星的資深射手回歸，將能有效緩解哥哥史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）缺陣期間的空間壓力。雖然外線迎來援軍，但勇士的內線戰力卻傳出隱憂。球團證實，剛從病癒復出不久的，為了管理其身體狀態，明日將不會出賽（預計於週三對陣公牛時回歸）。此外，老將霍福德（Al Horford），勇士明日的禁區重任將全數落在格林（Draymond Green）與新秀波斯特（Quinten Post）肩上。穆迪持續高掛免戰牌另一名受到關注的球員是新秀，他因右踝扭傷，目前被列為「出戰成疑（Questionable）」。教練團將在賽前投籃練習後決定他是否能上場分擔後場輪替。而另名前鋒小將穆迪（Moses Moody）受困於右腕扭傷將持續缺席，在多名主力缺陣的情況下，勇士預計將持續重用近況火燙的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），他在3月份場均能貢獻 21.7 分。面對目前處於4連敗、排名西區倒數第二的爵士，勇士若能發揮塞斯·柯瑞的外線牽制力，並由格林穩住防守陣線，仍有極大機會在客場止敗，鞏固西區前八的席次。