▲台捷大戰首局破蛋的瞬間，東京巨蛋台灣應援區上萬名球迷同時起立，國旗、應援毛巾漫天飛舞，終結了跨越16局的死寂，全場狂吼「Team Taiwan」宣告台灣最強第十人正式歸位。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲這4天包括《日刊體育》、《東京體育》等日本權威媒體都報導過中華隊比賽的熱鬧和高人氣。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事昨日告一段落，中華隊儘管這次不是在主場進行比賽，但台灣球迷展現對棒球的熱情和對國家隊的高度支持，在票房表現上依舊展現驚人成績。根據官方數據統計，中華隊本屆在東京巨蛋進行的四場正賽，總進場人數高達164023人次，場均突破4萬大關。如此驚人的動員力引發網友熱議，真的是將「東京巨蛋變主場」。中華隊本屆賽事在東京巨蛋的票房表現極為穩定且強大，數據顯示每一場正式比賽的進場人數都維持在4萬人以上的超高水準：3/05 對澳洲： 40523 人3/06 對日本： 42314 人（本屆最高）3/07 對捷克： 40522 人3/08 對韓國： 40584 人四場總計票房：164023 人次相較於2月底在台北大巨蛋舉行的自辦熱身賽（對軟銀24,988人、對火腿 28,996人），東京正賽的熱度明顯翻倍。雖然練習賽與正式賽性質不同，但場均4萬人的數據仍證明了台灣球迷海應援的強大購買力與熱情。數據曝光後，PTT 等運動論壇掀起熱烈討論。網友紛紛留言感嘆：「正賽場均破4萬太猛了」、「每場都 4 萬以上真的誇張」、「台灣人真的有閒有錢，把東京當後院在逛」。如此高人氣，主場作戰的日本球迷和媒體也注意到了，這4天包括《日刊體育》、《東京體育》等日本權威媒體都報導過中華隊比賽的熱鬧和高人氣，甚至還將中華隊比賽和韓國隊比賽的進場人數做對比，並得出台灣球迷真的很支持自家球隊的結論。