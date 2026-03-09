我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全球，連身在NBA奮戰的洛杉磯湖人隊球星八村壘也有在關注。在今（9）日對陣尼克的賽前，八村壘接受當地媒體採訪，除了大讚大谷翔平的表現外，更回憶起自己曾身為「天才棒球少年」的往事。在接受當地轉播單位《Spectrum SportsNet》訪問時，記者問及是否有關注正在進行的經典賽。八村壘毫不猶豫地表示：「大谷選手敲出滿貫全壘打的表現實在太精彩了，我一直有在關注並為他們加油。」事實上，八村壘在踏入籃球場之前，最初接觸的運動其實是棒球。他透露：「棒球是我第一個從事的運動，當時我打得很不錯，程度應該算滿強的。」幼年時期的八村壘曾兼任投手與捕手，更是傳奇球星鈴木一朗的鐵粉。擁有驚人體格與怪力的他，當時球速快到讓同齡的小朋友完全無法接住他的球，為了讓比賽能順利進行，教練甚至因此將他調往捕手位置。然而，這段棒球之路最終因為身體因素畫下句點。八村壘坦言，當時因為正值發育期，嚴重的生長痛導致膝蓋負荷不了，才讓他不得不放棄棒球，轉而投入籃球的懷抱。雖然棒球界少了一位火球男，但八村壘將他在棒球場上鍛鍊出的運動天賦帶到了NBA。今日他在對陣尼克的比賽中，也以高效率的三分火力回饋球隊。看到昔日同樣熱愛的棒球在WBC舞台發光發熱，八村壘的跨界聲援也讓不少日本球迷大感親切。