▲綺綺舉起手機對鏡自拍，陳傑憲站在後面笑容燦爛，夫妻私下相處也超甜。（圖／綺綺IG@haileychennn）

2026世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日台韓大戰上，台灣在延長賽中進帳1分，以5比4的戰績擊敗南韓，而這關鍵1分就是由左手手指骨裂的台灣隊長陳傑憲滑壘搶到的，令全場球迷為之振奮。陳傑憲的老婆、前啦啦隊女孩綺綺同樣感動不已，她昨晚也在IG限時動態發文，貼出一張夫妻私下的甜蜜合照告白陳傑憲：「辛苦了我的英雄」，閃瞎粉絲。陳傑憲昨日在東京巨蛋奮力滑壘的身影感動無數台灣球迷，老婆綺綺昨晚也發文，貼出與陳傑憲的夫妻合照寫道：「這份想贏的執著我都看在眼裡，辛苦了我的英雄」。只見照片中的綺綺、陳傑憲身穿睡衣，一個比YA搞怪吐舌頭，一個在後面傻笑，空氣中洋溢滿滿幸福氛圍，讓粉絲全都被融化。回顧陳傑憲與綺綺的情路，兩人2017年透過宮廟師兄介紹認識，當時陳傑憲擔心綺綺會覺得他形象花心、輕浮，所以就特意先私訊綺綺，表示是師兄打趣故意要將他們湊對的，結果綺綺居然也不排斥，兩人就這樣越聊越投緣，最終在2018年展開交往。那時陳傑憲經歷阿公和哥哥相繼過世的低潮，全靠綺綺的陪伴才撐過難關，因此他也在2021年1月7日生日當天和綺綺登記結婚。婚後綺綺生下2個寶貝兒子，專心在家照顧家庭，成為陳傑憲的最強後盾。陳傑憲也曾在採訪時透露，其實綺綺的個性比較強勢，但這對他來說反而是個好處，因為綺綺可以很果斷幫他決定哪些事情要先處理、哪些不重要可以延後，讓他在家庭和工作中能取得平衡，因此綺綺是他心中最重要的支柱，也是因為這樣才會出現他在12強奪冠後「到處找老婆」的名場面，讓粉絲印象深刻。