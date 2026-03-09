明星後衛L.唐西奇（Luka Doncic）全場轟下35分的帶領下

根據數據統計，湖人隊在明星賽前的防守效率僅排在全聯盟第23位，但賽後已躍升至第15位。

NBA洛杉磯湖人今(9)日在主場迎戰紐約尼克，看板球星詹姆斯（LeBron James）因左肘挫傷及左腳傷勢連續第二場缺陣，但湖人隊在NBA美國職籃（National Basketball Association），始終保持領先優勢。新世代雙星L.唐西奇與A.里夫斯展現絕佳默契，兩人合力轟下60分，率領球隊從開賽便一路領先，唐西奇此役繳出35分、8籃板與4助攻的全面數據，延續了前場對陣溜馬狂砍44分的高昂手感；里夫斯則挹注25分、4籃板與5助攻，並在防守端貢獻3次抄截，成為球隊攻守兩端的關鍵要角。賽後唐西奇對於里夫斯的表現讚不絕口，他直言與這位後場夥伴並肩作戰讓比賽變得非常輕鬆。湖人隊此役進攻運轉流暢，除了雙星閃耀外，八村壘也穩定貢獻13分，L.肯納德（Luke Kennard）則在第四節末段投進穩住勝果的關鍵三分球。雖然湖人隊在第四節一度陷入長達6分多鐘僅進一球的得分荒，領先分差從23分被縮小至10分，但靠著雙星及時止血與穩健的防守，依然順利守住主場勝利。除了進攻端的發揮，湖人隊在防守端的進步更令球迷驚艷。唐西奇在受訪時強調，球隊從比賽一開始就保持高度專注，特別是將得分火力強大的尼克隊壓制在100分以下，對目前的湖人來說是極大的鼓舞。防守悍將M.史馬特（Marcus Smart）全場雖僅得5分，但其防守牽制力與協防意識成為守護禁區的靈魂人物。相較之下，尼克隊今日手感冰冷，全場三分球34投僅8中，明星後衛J.布朗森（Jalen Brunson）雖在末節獨拿10分、全場進帳24分，仍難以挽回頹勢。明星前鋒M.布里吉斯（Mikal Bridges）更是罕見地在出賽27分鐘內得分掛蛋。尼克隊內線支柱K.唐斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻25分、16籃板的大號雙十數據，可惜未能獲得隊友足夠的火力支援。湖人隊在贏下這場比賽後，戰績提升至39勝25敗，近期這波連勝展現了球隊在全明星賽後的防守蛻變。唐西奇將此歸功於團隊內部的頻繁溝通與檢討，並表示全隊正朝著正確的方向前進。紫金軍團目前正處於季後賽排名的卡位關鍵期，這波連勝無疑為球隊注入一劑強心針，也讓外界更加期待詹姆斯回歸後，完全體的湖人隊能在西區掀起多大的波瀾。