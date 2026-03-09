2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入最後關頭，韓國隊目前以1勝2敗的戰績處於淘汰邊緣。今（9）日晚間與澳洲隊的對決將決定韓國隊能否保住晉級八強的唯一希望。然而，韓國隊預告由左投孫周永擔綱先發，此舉引發韓媒《OSEN》重砲轟擊，質疑總教練柳志炫的投手計畫完全「荒腔走板」。
投手藍圖朝令夕改 雙先發策略宣告失敗
根據報導，韓國隊原定計畫是在對戰捷克時，讓蘇珩準與鄭宇宙以雙先發的模式分擔局數，並將用球數控制在50球內，以便在休息三天後於今日對戰澳洲時再度登板。然而，蘇珩準在捷克戰表現不佳，導致教練團在沖繩、塞班兩階段集訓所構思的計畫瞬間崩盤。
更令人意外的是，今日先發投手孫周永透露，他是在日韓大戰前才接到通知要投澳洲戰，而他原定的任務其實是昨日要交手台灣。《OSEN》認為這種臨時換將的安排，反映出教練團在面對短期高壓賽事時，缺乏穩定的應變方案。
調度邏輯遭質疑 日韓大戰用兵成爭議焦點
韓媒對柳志炫總教練的調度邏輯提出嚴厲批評。在對戰台灣的生死戰中，韓國隊押上柳賢振、郭彬與丹寧（Dane Dunning）三名主力，卻全都遭到全壘打砲轟，最終豪擲3主力投手還是輸球。
此外，在日韓大戰中，教練團在關鍵時刻換上缺乏國際賽經驗的新秀金榮奎對決大谷翔平，只因他在對捷克時表現出色。韓媒直言：「捷克與日本打者的水準天差地遠。」金榮奎上場後連投保送與安打，最終崩盤。報導質疑，為何不讓經驗豐富的朴英賢繼續投下去，反而選擇「菜鳥對大谷」的冒險舉動。
先發投手「自請測試」？備戰狀態令人憂心
最令韓媒不解的是，已經被決定擔任澳洲戰先發的孫周永，竟然在7日的日韓大戰中中繼登板1局，並投了26球。孫周永表示他是為了「找感覺」而自請上場，但報導痛批，若教練團早已定調他是澳洲戰的關鍵先發，理應讓他透過牛棚練投調整至巔峰，而非在正式比賽中全力投球。
目前韓國隊晉級八強的條件極為嚴苛，除了必須擊敗澳洲，還必須符合特定的失分率條件。在投手戰力疲憊且計畫混亂的情況下，孫周永能否在只休息一天的狀態下撐起這場生死戰，已成為韓國球迷心中最大的問號。
消息來源：《OSEN》
