Ella「真空滾胃法」變真空肋骨 網嚇歪：內臟不見

S.H.E成員Ella（陳嘉樺）近年瘦出新高度，體脂一路降到16.7%，她正在舉辦的《It's Me 艾拉主意》巡迴演唱會上週末（3/7-3/8）唱到西安奧林匹克體育中心體育館時，竟在台上即興示範瑜伽動作「真空滾胃法」，只見她深吸氣、再吐氣，腹部瞬間大幅凹陷，肋骨線條整排浮出來，畫面震撼全場引爆討論：「身材管理超狂」、「真空肋骨」、「內臟還在嗎？」Ella近年身材管理相當嚴格，演唱會上常常大方展露馬甲線與腹肌等驚人成果，這次在西安演唱會上，邊做邊笑：「深吸一口氣，再吐氣。我跟你們說，這是瑜伽裡的動作，叫做真空滾胃法，我不會滾胃，我只會真空。」只見她腹部收縮到整片凹陷、肋骨輪廓清晰可見，台下觀眾當場看傻。這個「真空滾胃法」，其實是透過深度呼吸與核心肌群收縮，讓腹部內凹的瑜伽動作，需要相當高的核心控制能力。不過也因為Ella當下肋骨線條清晰，視覺衝擊太強，不少網友看了嚇到留言：「看得我胃疼」、「有點嚇人」、「真空肋骨」、「內臟還在嗎？」。醫師也提醒，這類動作並不適合所有人嘗試，如果核心肌群不足、腰椎不好，或是產後媽媽，硬做反而可能造成腹壓問題與腰椎負擔，建議在專業指導下練習，不要看到藝人示範就跟著硬凹。其實Ella過去也分享過健身習慣，她先是迷上「超慢跑」，之後又開始固定做「12-3-30」健走法，也就是跑步機坡度12、時速3英里、持續30分鐘，搭配啞鈴與彈力帶進行背部訓練，運動結束後再用泡沫軸放鬆與刮痧消水腫，長期維持下來讓體脂一路降到16.7%。這套方法也在網路上被不少人跟練，有網友分享自己照著做3個月瘦了16公斤，引發一波討論。