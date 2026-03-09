我是廣告 請繼續往下閱讀

籃球場上關於「史上最偉大球員（GOAT）」的爭論永無止息，而這場爭論的核心人物——「籃球之神」麥可·喬丹（Michael Jordan）日前在接受專訪時，親口分享了他對此話題的看法。喬丹不僅展現出極高的氣度，盛讚勒布朗·詹姆斯（LeBron James）等後輩的成就，更嚴肅呼籲大眾在討論球員進化時，不應遺忘或貶低為這項運動鋪路的前輩。面對媒體不斷拋出的 GOAT 爭議，喬丹坦言這個詞對他而言「並不存在」。他認為，由於自己從未與威特·張伯倫（Wilt Chamberlain）或傑瑞·衛斯特（Jerry West）等傳奇對賽，不同時空的比較既行不通也找不到真實答案。「我對現在的球員沒有任何敵意，」喬丹表示：「但我認為媒體的行銷與炒作試圖提升某個世代而貶低另一個世代，這反而製造了敵對感。」他強調，籃球的美妙之處在於後輩在前輩的基礎上推向高峰，而不應將這種「進化」作為反對前輩的武器。談到當代球星，喬丹給予高度評價：「詹姆斯是非常了不起的球員，我很欽佩他的成就。科比（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）也是，他們將籃球提升到了另一個層次。」然而，最讓喬丹感到困擾的是大眾對歷史的忽視。他反問：「看看賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫或是拿過 11座總冠軍的比爾·羅素（Bill Russell），你怎麼能直接把他們推到角落說『我們已經不在乎你了』？這種想法讓我感到迷失。」他認為，尊重並守護前輩的貢獻，是這項運動能持續成長的根基。針對即將到來的 2028 年洛杉磯奧運，雖然世界各國籃球實力大幅提升，但喬丹對美國隊衛冕金牌仍充滿信心。他堅定地搖頭表示：「我不認為我們會輸，美國籃球仍然非常強大。」喬丹也回憶起自己的奧運經歷，感性地說奧運將他從「Mike Jordan」變成了「Michael Jordan」。他指出，代表國家參賽的能量難以言喻，其中 1984 年在奧運村與各國運動員交流的純粹體驗，至今仍是他最難忘的經歷。